韋帕風球｜天文台今午評估周日初時發8號風球　料港南40公里掠過

【韋帕／hko／天文台／颱風／打風／一號風球／3號風球／8號風球／移動路徑熱帶氣旋】熱帶氣旋韋帕（Wipha）今日（19日）凌晨2時進入本港東南800公里警戒範圍，天文台今日（19日）凌晨2時20發出一號風球，將考慮在今日稍後改發3號風球，並預告會在今日下午視乎韋帕與珠江口的距離、其強度及本地風力變化，評估是否需要在星期日（20日）初時改發8號風球。



根據天文台凌晨更新的預測移動路徑圖，韋帕將於星期日日間以颱風級別在天文台尖沙咀總部以南約40公里的擔桿列島一帶掠過；而其10級風暴圈半徑為70公里，足以覆蓋全港區域，天文台在今日凌晨0時更新的九天天氣預報，預測星期日吹東北風6至7級，漸轉東至東南風7至8級，離岸及高地達10級。



熱帶氣旋7月19日凌晨橫過呂宋海峽後，其中心位置重整，更為清晰，代表正在增強。（Tropical Tidbits圖片）

熱帶氣旋韋帕在7月18日以刁鑽路徑橫過台灣與菲律賓之的呂宋海峽，避開登陸呂宋島北部及鄰近島嶼，避免結構受到呂宋島高山破壞。(天文台圖片)

一號風球至少維持至今日中午 考慮今日稍後改發3號風球

熱帶氣旋韋帕今日凌晨4時集結在香港東南偏東約740公里，中心附近最高持續風速每小時75公里，屬熱帶風暴級別，預料向西北偏西移動，時速約25公里，逼近珠江口一帶。

天文台凌晨表示，按照現時預測，韋帕在今早會與本港保持超過500公里距離，一號戒備信號至少維持至今日中午。預料韋帕會逐步增強並靠近珠江口一帶，本港今日稍後風勢逐漸增強，雨勢頗大及有狂風雷暴，天文台會考慮在今日稍後改發三號強風信號。

熱帶氣旋韋帕7月19日凌晨4時集結在香港東南偏東約740公里，屬熱帶風暴級別，中心附近最高持續風速每小時75公里。(天文台圖片)

天文台依3因素評估需否在周日初時改發8號風球

天文台指韋帕會在星期日（20日）頗為接近珠江口一帶。本港會有狂風大驟雨及雷暴，海有非常大浪及湧浪，呼籲市民遠離岸邊及停止水上活動。天文台會在今日下午視乎韋帕與珠江口的距離、其強度及本地風力變化，評估是否需要在星期日初時改發8號風球。

天文台預測韋帕今日增強為強烈熱帶風暴，其後移入香港400公里的警戒範圍，在周日凌晨2時增強為颱風，中心附近最高持續風速增至每小時120公里。

天文台7月19日凌晨4時更新熱帶氣旋韋帕預測的位置和強度。(天文台圖片)

天文台預測韋帕中心周日日間在本港以南擔桿列島西端掠過

天文台預測韋帕中心周日初時續向西北偏西移動，進一步逼近香港所以在珠江口一帶，預測在周日日間在本港以南的擔桿列島（珠海市管轄島嶼）西端掠過。

擔桿列島東西長約20公里，西端距離天文台尖沙咀總部約40公里，最近處距離淺水灣泳灘約25公里，在晴朗日子，可以淺水灣西面觀景亭看到。

天文台7月19日凌晨4時更新熱帶氣旋韋帕的預測移動路徑，料韋帕將於7月20日日間在天文台尖沙咀總部以南約40公里的擔桿列島一帶掠過。(天文台圖片)

由珠海市管轄的擔桿列島距離淺水灣泳灘約25公里，在晴朗日子，可於淺水灣看到其中一部份。（資料圖片）

由珠海市管轄的擔桿列島距離淺水灣泳灘約25公里，在晴朗日子，可於淺水灣看到其中一部份。（資料圖片）