韋帕風球｜書展人頭湧湧　場外人龍打蛇餅　架帳篷鐵馬維持秩序

強烈熱帶風暴韋帕正逼近本港，一號風球現正生效，天文台預計明日凌晨改發8號風球。不少市民趁打大風前夕到書展，截至中午時間，灣仔會展場外人頭湧湧，排隊人龍「打蛇餅」，龍尾大約到會展廣場辦公大樓外的接駁天橋，大會需在戶外搭起帳篷及設置鐵馬維持秩序。有市民指花大約20分鐘輪候入場。



現場排隊入書展的隊伍已排至會展廣場辦公大樓外的對出天橋。（張智浩攝）

書展場內外均人頭湧湧，林小姐指，花大約二十多分鐘入場，雖然現場人流眾多，但入場安排大致順暢。

她指書展第一天已經來過，但因為較遲入場，未能逛完整個書展，於是計劃今天再入場。她指，本來打算憑優惠券，在晚上7時後，再免費進場⼀次，但得悉將會懸掛三號風球，於是提前中午入場。本身是大學生的林小姐稱，希望入場購買歷史書，預計花費約500元。

就讀中學的司徒同學指，中午約12時開始排隊，過程大致順暢，排隊約20分鐘即可入場。她希望可入場購買散文書籍，預計花費約300元。她認為，雖然準備懸掛三號風球，但大致不會影響其行程安排。

現場排隊入書展的隊伍已排至會展廣場辦公大樓外的對出天橋。（張智浩攝）

市民張先生和黃小姐認為，今日入場人數不多，入場時大致順暢，大會指示亦清晰。張先生表示對立法會議員葉劉淑儀的寫真有興趣，「準備買兩三本葉劉寫真，簽埋名」。

兩人預計會在書長花費約一千元。張先生指，擔心明天掛八號風球，於是決定提早今日到書展。張先生又指，雖然即將懸掛三號風球，但沒有影響自己的行程，「佢8號波先算啦，8號波先會停啊嘛。」

現場排隊入書展的隊伍已排至會展廣場辦公大樓外的對出天橋。（張智浩攝）

現場排隊入書展的隊伍已排至會展廣場辦公大樓外的對出天橋。（張智浩攝）

現場排隊入書展的隊伍已排至會展廣場辦公大樓外的對出天橋。（張智浩攝）