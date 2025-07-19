韋帕風球｜廣州旅客一家七口首來港觀光遊維港　遇颱風感不太幸運

熱帶風暴韋帕（Wipha）逼近本港，蓮塘/香園圍口岸今早（19日）有不少內地旅客跟旅遊團南下來港旅遊。當中有首次來港的廣州旅客，表示行程以觀光為主，例如遊覽維港，但得悉風暴來臨而感到不太幸運。



今早（19日）有不少內地旅客跟旅遊團南下，經蓮塘/香園圍口岸來港旅遊。（洪芷菁攝）

今早（19日）有不少內地旅客跟旅遊團南下，經蓮塘/香園圍口岸來港旅遊。（洪芷菁攝）

廣州客料留港一天 花500元買藥

蓮塘/香園圍口岸今早有不少內地旅客拉著行李箱，一家大小跟旅遊團南下來港旅遊，從口岸登上旅遊巴出發。

首次來港的廣州旅客周小姐一家七口，希望了解本港文化，而行程以觀賞風景為主，例如維多利亞港。她續指，得悉下午會懸掛三號風球，感到不太幸運及有一點擔心。不過她指，由於家鄉位於雷州，亦曾感受過風暴天氣，故颱風「見怪不怪」。她續指，會留港一天，料花約500元購買藥品。

首次來港的廣州旅客周小姐（左）一家七口今日（19日）來港，希望了解本港文化，而行程以觀賞風景為主。（洪芷菁攝）

童先生一家五口今日（19日）跟旅遊團來港，會在香港住宿一晚。（洪芷菁攝）

來港旅遊遇打風 內地客：肯定有點擔心

內地童先生一家五口，先前來過香港幾次，而今次跟旅遊團來港，會在香港住宿一晚，但未有具體消費預算。他表示旅遊團團費為每人1,000元，形成主要是逛景點，例如維多利亞港。

對於颱風天氣會影響活動，他就指「肯定有點擔心」，但無奈只有這兩天假期可以來港，故「無所謂」。他估計，導遊可能會因應天氣安排室內活動。