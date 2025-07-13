港鐵半價｜大批市民北上　東區學生配眼鏡　上水街坊花兩三千消費

港鐵今（13日）提供半價乘車優惠，優惠適用於來往東鐵綫羅湖及落馬洲站的過境車程。早上十時，上水站閘內外經已人頭湧湧。有居於港島東區的學生今日專程北上配眼鏡，順道於當地行逛，即日返港。另有居於上水的街坊指，計劃在內地「食下嘢買下嘢」，料消費約2至3千元。他指，平日較少到內地消費，港鐵半價優惠能吸引自己多北上。



上午十時，上水站站外人頭湧湧，不少人帶同背包和行李箱北上消費。（張智浩攝）

上午十時，上水站站外人頭湧湧，不少人帶同背包和行李箱北上消費。（張智浩攝）

半價優惠仍上水出閘再北上慳錢

今早上十時，上水站月台和閘外均人山人海，不少人帶同背包和行李箱準備坐港鐵北上，有打算前往羅湖或落馬洲的市民，下車出閘後再入閘以節省車費。

居住於東區的伍同學表示，打算乘搭港鐵到羅湖配眼鏡，並在附近逛街並食飯，將於晚上回港。他指，在內地配眼鏡比香港便宜許多，亦有更多選擇。伍先生又指，知道今天港鐵有舉辦優惠活動，但在上水站出閘仍會便宜十多元，故在上水站出閘後再重新入閘。

伍先生打算乘搭港鐵到羅湖配眼鏡，並在附近逛街並食飯，將於晚上回港。（張智浩攝）

上水市民北上消費兩千至三元

居住在上水站附近的趙先生同樣北上消費，在附近「食下嘢買下嘢」，預計消費約2至3千元。他指平日較少北上消費，港鐵半價優惠能吸引自己增加北上的次數。

香港大學就讀和居於的內地生王先生表示，每個月會北上約兩次，現時打算到落馬洲站並到深圳南山附近逛逛並食飯，預計消費約2至3百元。他剛剛在上水站下車出閘，指再入閘能節省約十多元車費。他指並不清楚港鐵有半價優惠，又指「如果知道港鐵半價的話，那去深圳會更便宜。」

趙先生指平日較少北上消費，港鐵半價優惠能吸引自己增加北上的次數。（張智浩攝）

港鐵將軍澳線5月22日發生電力及信號系統故障，全線服務一度暫停，港鐵全線服務中止逾3小時。港鐵就事件被罰款1,920萬港元，並撥入「服務表現回贈」賬戶，連同早前累積罰款，已達2,500萬港元門檻，因此安排今天的半價「感謝日」。