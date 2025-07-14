港鐵車費半價感謝日｜30.2萬人次北上增20%　經羅湖落馬洲多30%

港鐵昨日（13日）提供半價乘車優惠，適用於來往東鐵綫羅湖及落馬洲站的過境車程，吸引不少港人北上。根據入境處數字，昨日的北上港人數字達30.2萬人次，較上周日上升18.3%；當中經羅湖口岸及落馬洲支線口岸出境港人大升，比上周日（6 日）分別上升35.3％及25.8%。



港鐵上次在周末提供半價乘車優惠已是2023年8月19日，當日是周六，北上港人數字有27.9萬人次，比昨日低7.6％。



昨日上午10時，上水站人頭湧湧，不少人帶同背包和行李箱北上消費。（張智浩攝）

昨日上午10時，上水站站外人頭湧湧，不少人帶同背包和行李箱北上消費。（張智浩攝）

港鐵上次在周末提供半價乘車優惠已是2023年8月19日，當時市民亦把握機會北上消費，圖為落馬洲口岸。（網上圖片）

昨經羅湖及落馬洲支線口岸北上按周多約三成

根據入境處數字，昨日香港居民出境有366,740人次，當中301,951人次經不同口岸到內地，比上周日( 6日）上升18.3%。港鐵半價令羅湖口岸及落馬洲支線的出境港人數字大升，昨日經羅湖口岸出境有106,868人次，落馬洲支線有82,151人次，兩個口岸的數字比上周日分別上升35.3％及25.8%。

羅湖口岸7月13日出境情況。（資料圖片／黃浩謙攝）

落馬洲支線口岸7月13日出境情況。（小紅書圖片)

港鐵上次在周末提供半價乘車優惠已是2023年8月19日，當日是周六，北上港人數字有279,051人次，比昨日低7.6％。當日羅湖口岸及落馬洲支線的出境港人數字分別是95,444人次及87,377人次，比昨日分別少12％及多6%。

港鐵公司7月13日辦半價乘車「感謝日」。（倪清江攝）