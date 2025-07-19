LV資料外泄｜涉41.9萬港客戶姓名地址等流出　兩周後始通報私隱署

全球最大奢侈品牌路易威登Louis Vuitton（LV）發生資料外泄事故，私隱專員公署表示接獲由LVHK通報，指其法國總公司上月發現電腦系統有可疑活動，其後於7月2日發現事件影響香港客戶，初步導致共約41.9萬名香港客戶的個人資料受影響；LVHK事隔兩周、即周四（17日）始通報私隱專員公署。涉及的個人資料包括姓名、護照號碼、出生日期、地址、電郵地址、電話號碼、購物紀錄及產品喜好等資料。



私隱專員公署表示，已根據既定程序對LVHK展開調查，包括事件是否涉及延誤通報，暫時未有接獲相關投訴或查詢。



私隱專員公署。（資料圖片/夏家朗攝）

私隱專員公署表示，周四（17日）接獲由Louis Vuitton Hong Kong Limited（LVHK）提交的資料外泄事故通報，指其法國總公司於6月13日發現電腦系統有可疑活動，其後於7月2日發現事件影響香港客戶，LVHK同日知悉事件。

初步資料顯示該事件導致共約41.9萬名香港客戶的個人資料受影響。涉及的個人資料包括姓名、護照號碼、出生日期、地址、電郵地址、電話號碼、購物紀錄及產品喜好資料。

LV海港城分店。（資料圖片）

私隱專員公署呼籲，機構如發生資料外泄事故，應盡快向公署作出通報。通報資料外泄事故有利於公署幫助相關機構及受影響人士採取適當和及時的措施，減低資料外泄事故對機構及受影響人士的損害。機構亦應盡快就資料外泄事故通知受影響人士。

私隱專員公署呼籲可能受影響人士提高警惕，慎防個人資料被盜用， 並應採取以下措施，保障個人資料私隱：

．留意個人電郵或帳戶有沒有不尋常的登入記錄；

．審視銀行月結單，以確定是否有任何未經授權的活動；

．收到不明來歷或可疑的來電、短訊或電郵時要提高警覺，切勿隨意打開附件、連結或披露個人資料；及

．對網絡釣魚及其他詐騙行為提高警覺。

