韋帕10號風球下太古城戲院人流旺　街坊：掛住睇戲都唔知出面點喇

今日（20日）10號風球下，仍有市民外出活動。位於港島東的商場太古城中心大部份店舖均關閉，但仍有戲院及兩間快餐店營業，吸引不少人流。有剛睇完戲的市民表示，10號風球下仍睇戲是因為昨日已買了戲票，而從家裏走到戲院全程也不用出户外。



太古城中心大部分店舖均關閉。（洪戩昊攝）

從戲院外的屏幕可見，電影場次仍十分多。（洪戩昊攝）

太古城中心大部分店舖均關閉，但商場戲院仍營業，吸引不少人流。既有人拿着預先買了的戲票到場，亦有人即場買票。而從戲院外的屏幕可見，電影場次仍十分多。

商場戲院仍營業，吸引不少人流。（洪戩昊攝）

黃女士剛看畢中國內地電影《醬園弄·懸案》，表示惡劣天氣下仍睇戲是因為昨日已買了戲票，而她入場前仍是9號風球，獲記者告知才得悉現時已是10號風球。她指，從居所步行到戲院全程也不用出户外，所以也無懼惡劣天氣。被問及10號風球下睇戲的感覺，她笑言：「掛住睇戲，都唔知出面點喇。」

黃女士指，從居所步行到戲院全程也不用出户外。（洪戩昊攝）

大部份餐廳同樣亦關閉，惟有兩間快餐店仍營業，吸引了很多人，快餐店內部十分擠擁。郭先生在附近住了十多年，早就知道10號風球時有哪些餐廳會開，所以直接到了快餐店買早餐。由於附近亦無甚餐廳營業，他表示吃了早餐後，便不打算吃午餐。