颱風韋帕｜10號風球搵食指南 麥當勞KFC如常 Keeta/foodpanda暫停
撰文：歐陽德浩
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【韋帕／打風／天文台／HKO／颱風／8號風球／10號風球】韋帕來勢洶洶，天文台今早發出10號風球。10號風球下，部份市民或打工仔仍需外出「搵食」，究竟在8號或以上風球懸掛期間，還有什麼餐廳或外賣平台維持服務？下文將提供飲食指南。
韋帕風球｜搵食指南 Foodpanda及Keeta暫停送遞服務
根據過往Foodpanda及Keeta的措施，當天文台發出8號或以上風球，將會即時暫停送遞服務，以保障送遞員安全，直至天文台改發3號或以下風球，才逐步恢復服務。
韋帕風球｜搵食指南 麥當勞部份門市維持運作
根據過往麥當勞的營運，當天文台發出8號或以上風球，外賣送遞服務「麥麥送」將會暫停，至於部份門市則維持照常運作。
韋帕風球｜搵食指南 肯德基部份門市維持運作
根據過往肯德基的營運，當天文台發出8號或以上風球，肯德基外賣送遞服務將會暫停，至於部份門市則維持照常運作。
韋帕風球｜搵食指南 Pizza Hut在9號及10號風球關店
根據過往Pizza Hut的營運，8號風球懸掛期間，部份門市繼續提供餐飲服務，當天文台改發9號或10號風球，才會關店暫停營業。至於外賣送遞服務在8號或以上風球期間暫停。
韋帕風球｜搵食指南 譚仔三哥米線部份分店8號風球停業
根據過往譚仔三哥米線的營運，在8號風球懸掛期間，大部份門店維持營業。另外部份暫停營業的分店，將於天文台改發3號風球後兩小時內恢復營業。
韋帕風球｜搵食指南 大家樂部份門店如常營業
根據過往大家樂的營運，在8號風球生效期間，大部份門店維持營業。
韋帕風球｜搵食指南 太興部份門店如常營業
根據過往太興的營運，在8號風球生效期間，大部份門店維持營業。
韋帕風球｜搵食指南 吉野家部份門店如常營業
根據過往吉野家的營運，在8號風球生效期間，大部份門店維持營業。
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