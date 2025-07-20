颱風韋帕｜機場通宵處理滯留及來港旅客　繁忙時間延續至周一傍晚

颱風韋帕今日（20日）下午逐漸遠離香港，天文台晚上7時40分取消8號風球，機場快線下午6時恢復運作。機場管理局表示，與民航處及航空公司今晚通宵處理滯留及來港旅客，也會加派人人手及全開27條出境櫃位處理，預計繁忙時間要延續至星期一（21日）傍晚。



另外，本港4間航空公司代表亦交代最新情況，均表示航班將陸續復常，惟部分航班或會調整，建議旅客在到機場前瀏覽航空公司網站查閱航班情況。另外，由於預計機場將有很多旅客，航空公司代表亦建議旅客在起飛3小時前到達機場。



機管局客運大樓及旅客體驗總經理歐陽顯宏表示，他表示，總共有500班航班有誕誤，約10萬名乘客受影響。



國泰。（資料圖片/廖雁雄攝）

國泰：

國泰代表指，國泰將恢復54班航班，建議旅客在到達機場前先確認好座位，亦可以國泰手機程式查詢航班最新狀況。

香港快運。（香港快運提供圖片)

HK Express香港快運：

香港快運代表指，今日至明早49班航班將恢復。雖然明日復常，但航班或有調整，建議旅客到航空公司網站查詢狀況。而所有受影響旅客可在8月1日前改期或退票，費用將獲豁免。

港航：

港航代表指，受颱風影響，港航今日取消了19班航班，明日亦有1班航班將取消；而續受韋帕影響，明日到中國內地三亞及海口的航班亦會受影響。港航將陸續恢復26班航班，第一班航班已在下午4時40分出發前往福岡。港航亦會豁免所有更改及退票費用。

續受韋帕影響，明日到中國內地三亞及海口的港航航班亦會受影響。（資料圖片）

大灣區航空：

大灣區航空今日取消一班航班，其餘航班需要延遲出發；航班將陸續恢復運作。原定於7月20日及21日出發的乘客，可於7日內更改機票，而7月20日出發的乘客亦可安排退票，所有相關費用將獲豁免。