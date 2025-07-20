韋帕颱風．有片｜澳門濠尚外牆坍塌 黑沙環酒店泳池現「水龍捲」
撰文：吳焜曜
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韋帕颱風今日（20日）襲港及澳門，天文台於上午9時20分改發10號風球，而澳門地球物理氣象局同樣發出10號風球警告。在澳門，10號風球下風起雲湧，風力強勁，橫風橫雨，住宅澳門濠尚外牆坍塌，而黑沙環酒店泳池亦出現「水龍捲」。
2018年尾入伙、位於澳門氹仔的濠尚（Nova Grand）5座近頂樓外牆出現坍塌，一幅約闊3米高2米的外牆在風雨下剝落，掉落地下馬路成為碎片，現場傳出多下響聲。（網上影片）
澳門濠尚5座近頂樓一幅外牆在風雨下剝落
韋帕颱風襲港，澳門亦發出10號風球。2018年尾入伙、位於氹仔的濠尚（Nova Grand）5座近頂樓外牆出現坍塌，一幅約闊3米高2米的外牆在風雨下剝落，掉落地下馬路成為碎片，現場傳出多下響聲。
在黑沙環的澳門皇冠假日酒店，酒店的戶外游泳池在狂風下出現「水龍捲」，持續大概5秒。（網上影片）
在黑沙環的澳門皇冠假日酒店，酒店的戶外游泳池在狂風下出現「水龍捲」，持續大概5秒。有網民拍下水龍捲產生一刻，泳池水被捲至半空，儼如形成水龍捲。
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