韋帕10號風球｜父子檔全副裝束冒雨追風　巴基斯坦男感受香港颱風

颱風韋帕襲港，天文台今早9時20分再改發10號風球。在尖沙咀，有不少市民專程到海傍「追風」，更有一群外籍人士沒有穿備任何雨衣，在香港文化中心對出廣場冒雨狂歡，展開雙臂感受颱風韋帕的風力。有父親帶同兒子到海傍感受大雨和風力，亦有內地遊客到現場見證颱風韋帕，她指：「這個風勢好大，有點大！我們家裏沒有過過這個颱風。」



稍早時候，外籍人士們仍未受大雨淋濕。（鄭子峰攝）

10號風球下，有一群外籍人士沒有穿備任何雨衣，香港文化中心對出廣場冒雨狂歡，展開雙臂感受颱風韋帕的風力。

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楊姓父子住佐敦附近，用了約半小時走到尖沙咀海傍。父親指以前已經試過出外追風，今次想帶小朋友感受下颱風，認為這些機會難得。小朋友則認為「追風幾好玩，幾大風」，又表示「一啲都唔驚」。兩人亦帶同全副武裝上陣，小朋友指「有條泳褲啦，有件外套，跟住有個泳鏡，費事打到隻眼痛。」

楊姓父子帶同泳褲，外套和泳鏡到尖沙咀追風。（何頴賢攝）

Jamal Hussein居住柯士甸附近，花了約20分鐘徒步走到尖沙咀海傍見證韋帕的風力。Jamal Hussein在故鄉巴基斯坦亦有感受過颱風，但認為巴基斯坦的颱風「not very scared」，加上當時所住的地方不鄰近海，故今日相約朋友中午12時到尖沙咀海傍一起追風。Jamal Hussein打算逗留至傍晚7時左右。

Jamal Hussein在故鄉巴基斯坦亦有感受過颱風，但認為香港颱風風力較強。（何頴賢攝）

內地旅客汪女士表示，因探訪親戚而第一次到香港旅遊，預計逗留約一星期。因為颱風無法到訪其他景點，決定到尖沙咀海傍感受韋帕的風力。「這個風勢好大，有點大！我們家裏沒有過過這個颱風。」雖然她指這是第一次遇到颱風，不過她認為「挺安全的，不會危險。」汪女士又表示，當颱風韋帕離去後，打算到香港不同地方玩一下，以及到澳門旅遊。