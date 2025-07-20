颱風韋帕｜數十乘客滯留上水站　旅客蓮塘口岸乘的士額外付$250

颱風韋帕正逐漸遠離本港，天文台下午4時許改發8號風球，港鐵露天段逐步恢復服務。下午5時，上水站外滯留逾30名乘客，等候乘搭列車，當中有由內地來港的旅客及北上回港的港人。有旅客從蓮塘口岸乘的士至上水站，需額外支付250元，無宗接受，「沒辦法，今天沒有其他選擇。」



河南旅客首體驗颱風 稱感到很新奇

來自河南的吳小姐及史小姐，已在站外等候約1小時。她們今早從深圳經蓮塘口岸來港，再乘的士到上水站。他們指，受颱風影響，的士額外向她們收取了250元，她們無奈道說：「沒辦法，今天沒有其他選擇。」

吳小姐及史小姐打算在港逗留兩日，將會到訪尖沙咀等地。她們指，來港前並未預計會遇上颱風，唯有減少戶外活動。不過吳小姐指並不感到遺憾，反而指這是她第一次體驗颱風，故感到很新奇。

吳小姐（左）及史小姐（右）從河南來港，未預計過會遇上颱風，她們指將會減少戶外行程。（賴卓盈攝）

劉小姐今從惠州回港，她同樣由蓮塘口岸搭的士到上水站，打算轉乘港鐵去銅鑼灣。她預計需在站外等候約一至二小時才可乘車，「冇辦法，呢個天搭的士一定好貴，分分鐘600、700都唔止。」

劉小姐今從惠州回港。（賴卓盈攝）

住在上水的高先生，原計劃今日北上深圳玩樂一日，明日再回港。他指若港鐵6時多仍未恢復服務，他就會取消北上行程回家。