颱風韋帕｜「優數盃」10號風球比賽　主辦單位：事先已通知可補賽

供中小幼學童參加的數學比賽「優數盃」，於昨日（20日）颱風襲港期間舉行。有家長稱主辦單位要求參賽者必須出席比賽，否則作棄賽。主辦單位之一的啟幼國際數學學會今日（21日）澄清指，上周比賽前已向所有參賽者發出訊息，指家長可因應天氣選擇出席與否，若然不出席，單位會安排補賽。



主辦單位之一的啟幼國際數學學會指，將會為沒有出席昨日比賽的參賽者安排補賽，預計有約百名學生需補賽。

「優數盃」昨日舉行比賽及頒獎，主辦單位之一的啟幼國際數學學會指，學會於上周五向所有參賽者或參賽者家長發訊息，指若有人因天氣缺席比賽，則作棄賽，並不會安排退款。

計劃暑假内安排補賽 香港學生涉約100人

然而，因天氣轉差，學會於比賽前再通知所有參賽者，指比賽當天如遇8號或以上颱風及黑雨，家長可因應天氣變化選擇出席或不出席，若然不出席，則會安排在荃灣及長沙灣補賽。學會指，計劃在暑假内安排補賽，料需要補賽的香港學生約有100人。