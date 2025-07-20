颱風韋帕｜數學比賽10號風球下照常舉行 家長批罔顧安全決棄賽
撰文：賴卓盈
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颱風韋帕襲港，天文台今早（20日）發出10號風球。一個供中小幼學生參加的數學比賽「優數盃2025」今仍如常舉行。有家長引述主辦單位稱，如有人因天氣未能參賽，則當棄賽。有家長批主辦單位罔顧家長及參賽學童的安全，放棄參賽。
《香港01》正向主辦單位查詢為何如此安排、會否考慮補賽等。
名費約達600元 所繳費用恕不退還
供幼稚園至中學二年級學生參加的數學比賽「優數盃」，於今日舉行比賽和頒獎。不過由於颱風襲港，部分家長因安全及交通考慮，今日未有到場參賽。
其中何小姐於今年4月左右，經幼稚園為6歲女兒報名參加比賽，報名費約達600元。她指，昨日收到比賽主辦單位的訊息，當中提到「比賽當天如遇上惡劣天氣（例如：颱風、暴雨等），活動將會如期進行，因天氣或其它原因阻礙未能參賽者則當作棄賽，惟所繳費用恕不退還。」
「優數盃」比賽場地位於尖沙咀的香港龍堡國際酒店，何小姐一家居於沙頭角，在10號風球下沒有交通工具可抵達比賽場地。她曾與主辦單位協商，希望安排擇日作賽，惟對方仍堅持如期比賽。他批評主辦單位罔顧學童及家長人身安全，「政府都呼籲市民唔好出街⋯⋯通街都影到啲嘢跌落嚟，又冧樹又點，一嚟就話唔畀取消，係罔顧人身安全。」
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數十人冒着10號風球參加
何小姐指，由於「優數盃」屬國際性比賽，不少家長相當着緊，有小朋友亦操練已久，最後因擔心不想錯過比賽「焗住要去」。不過，據其他到場家長所述，今日僅有約數十人到場比賽，比往年人數較少。
有來自台灣的補習班今帶領學童參加參加比賽，根據其上載圖片，比賽場地有許多空位。
根據「優數盃」的比賽章程，該比賽為國際數學比賽，賽隊伍來自中國大陸多個省市，港澳臺地區及日本、美國、英國、馬來西亞、新加坡等海外國家，千餘名參賽學生同場競技。
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