周末新盤錄28宗　颱風襲港當日交投「捧蛋」　成交按周急跌9成

周末有颱風韋帕襲港，市場交投停頓。過去兩日（19、20日）新盤市場錄得28宗成交，當中周日因惡劣天氣而錄得零成交，較上個周末的252宗大跌近9成。其中由會德豐地產、恒地（0012）、中國海外（0688）及新世界（0017）合作發展的啟德DOUBLE COAST I 單日連沽3伙，套現逾2,187萬元。



DOUBLE COAST I於周六錄得3宗成交，總成交金額逾2,187萬元。售出的單位包括1伙一房及2伙兩房戶，實用面積325及441平方呎，成交價由563.1萬至814萬元。當中售價最高單位為第3座37樓J室，實用面積441平方呎，屬兩房連開放式廚房間隔，成交價814萬元，折合呎價約18,458元。

發展商表示，買家有見「啟德綠色集體運輸」全力加快，以及鍾情項目的悉尼臨海主題園林及會所，故參觀現樓後立即拍板入市。另外，項目至今累售172伙，套現近13.5億元。

DOUBLE COAST。（黃浩謙攝）

元朗朗日峰首輪銷售後再沽3伙

嘉里建設（0683）旗下元朗南朗日峰於上周首輪銷售後交投持續，周六再售出3伙單位，成交價由442.39萬至482.08萬元。當中最新成交單位為6樓B室。實用面積387平方呎，兩房間隔，以461.66萬元成交，折合呎價約11,929元。發展商表示，全盤至今累售34伙。

日出康城GRAND SEASONS沽三房「樓王」

會德豐地產發展的將軍澳日出康城GRAND SEASONS，於周六錄得買家趕在颱風前夕，購入1伙三房「樓王」。涉及的單位為第1B座39樓A室，實用面積約716平方呎，屬三房套連工作間間隔，成交價1,143.3萬元，折合呎價約15,968元。

發展商指，買家鍾情單位屬項目最大標準戶，空間感十足；而且會所兒童玩樂學習設施多元化，故購入單位自住並作長線投資。