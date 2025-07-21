北部都會區｜元朗及洪水橋用地招標17及10個月　發展局突中止

元朗福宏街與宏利街用地和洪水橋及厦村第39A及39B區兩幅用地原定今年7月25日截標。發展局公布，為強化政府主導角色，加快產業在北部都會區落地，決定中止兩幅用地的招標工作，並將元朗用地交予科技園，以在元朗創新園建構微電子生態圈；洪水橋用地則納入當局的政策研究，目標是由政府成立的公司，以產業園區形式管理和營運該一帶產業土地。



發展局公布，決定中止元朗福宏街與宏利街用地和洪水橋及厦村第39A及39B區兩幅用地的招標。

發展局發言人表示，為引領及有效推動北部都會區產業發展，政府必須靈活利用北都土地，根據實際情况進行部署。經考慮創科及物流業界對區內產業布局的意見，以及政府對北都的產業部署，局方決定中止招標工作，以更能主導方式運用兩幅用地。

佔地3公頃的元朗用地毗鄰元朗創新園及園內的微電子中心，將交予科技園。

洪水橋及厦村第39A及39B區的8公頃用地，將納入發展局的政策研究。

佔地3公頃的元朗用地毗鄰元朗創新園及園內的微電子中心，將交予科技園，以在元朗創新園建構微電子生態圈，將更好推動高增值新型工業化，創新科技及工業局將與科技園公司作進一步討論，以敲定具體發展計劃。

至於洪水橋及厦村第39A及39B區的8公頃用地，則納入發展局今年內完成的政策研究。當局指，洪水橋用地毗鄰屬研究範圍的15公頃產業用地，局方相信一併納入研究可讓日後園區公司有更充裕土地資源。當局現時研究方向，是把該產業用地批予構思中由政府成立的公司，並由該公司負責按政府產業政策建設和營運產業園區。

發展局於2024年以「雙信封制」公開招標，出售上述元朗用地及洪水橋用地，用以發展多層現代產業大樓，當中部分樓面免租租予政府十年，以便期間由政府以優惠租金轉租予受發展影響的棕地作業。兩幅用地原定本周五（25日）截標。