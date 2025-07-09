仲量聯行倡集中發展北部都會區　建議暫緩「明日大嶼」

政府致力發展北部都會區，仲量聯行表示，片區開發是加速發展的關鍵，合理的策略應為集中發展北部都會區，並暫緩「明日大嶼」交椅洲人工島計劃，直至預期的住宅供應無法滿足需求為止。



仲量聯行估價諮詢部主管區建強表示，政府北部都會區「片區開發」試點土地招標，已收到22份意向書。然而，當前市況會削弱投資者的投資興趣。信貸緊縮也增加了發展商的融資成本，新盤持續減價亦影響潛在利潤。發展商還須承擔地盤平整、基建工程、道路及休憩空間建造等責任，以及將非住宅用地歸還政府，種種因素均可能限制盈利空間，降低私營機構的參建意願。

考慮到目前新盤庫存量高企，他認為合理的策略應為集中發展北部都會區，並暫緩交椅洲人工島計劃，直至預期的住宅供應無法滿足需求為止。

仲量聯行估價諮詢部主管區建強。

他又指，片區開發是加速發展的關鍵，但必須明確釐清並釋除投資者疑慮。目前，片區的前期付款金額龐大，且融資困難。多數發展商在道路及排水系統等公共基建方面缺乏經驗，而第三方顧問及規劃的額外成本可能會壓縮項目利潤。此外，私營機構在參與公共基建發展時也面臨融資上的挑戰。

仲量聯行建議發展北都可採用「利潤分紅模式」，即政府可從住宅銷售利潤中分取餘款，通過分期支付方式減輕發展商財務壓力；同時可採用「彈性建築規約」，考慮到片區規模，應允許發展商在公共基建等環節遇到問題時進行靈活調整。