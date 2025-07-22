韋帕風球｜韓團RIIZE演唱會「彈弓手」　退票要求實名交通證明

【韋帕／10號風球／RIIZE／韓團／演唱會】韓國男子團體RIIZE原訂周日（20日）下午6時，在亞博館舉行演唱會，惟當日熱帶氣旋韋帕襲港，演唱會主辦單位下午先後多次調整安排，先是公布照原定舉行，後公布若8號風球在傍晚6時半仍然生效，則會取消演唱會，惟主辦單位其後公布考慮已到步的觀眾，決定繼續舉行演唱會，「彈弓手」引致混亂。大會今公布退票安排，要求觀眾需出示實名的延誤交通證明。



惟部份香港歌迷受到風暴影響，沒有公共交通工具前往亞博館，批評主辦單位罔顧粉絲安全，又不解八達通應如何提供延誤證明，至今仍未平息。消委會昨日（21日）公布，共接獲16宗該演唱會的投訴個案，涉及金額23,796元，涉及最高金額的個案為7,600元。



熱帶氣旋韋帕7月20日襲港，韓國男子團體RIIZE演唱會繼續當日晚上9時舉行。（網上圖片）

已花費1,988元購買VVIP STANDING的觀眾，由於試音環節取消，將獲安排差額票價退款，每張門票退款金額為100元。（Fantopia圖片）

退票安排更要求觀眾需出示實名的延誤交通證明。（Fantopia圖片）

韓國男子團體RIIZE原訂在上周六及周日（7月19日至20日）下午6時，於亞博館舉行演唱會，惟熱帶氣旋韋帕周日襲港，天文台早上發出10號風球。演唱會主辦單位iME Hong Kong下午公布因應天氣狀況，考慮到觀眾及工作人員的安全，試音環節將延後至演唱會結束後進行，觀眾入場時間將提早一個小時至下午5時，其時天文台仍未公布改發8號風球時間。

表明傍晚6時半8號風球仍生效則取消演出

其後同日下午主辦單位再發出公告，調整演出時間至晚上9時，若8號或10號風球下午6時半仍然生效，演出將會取消。惟直至傍晚6時20分，8號風球仍然生效；主辦方再度更改安排，稱考慮到部份抵達場館的觀眾，經過與多方單位溝通後，決定演唱會繼續在晚上9時舉行。

大量粉絲批評罔顧觀眾安全 澳門內地歌迷促改期

該公告傳出後，大量粉絲留言表達不滿，批評主辦單位「搬龍門」。由於當日晚上近8時才改發3號風球，有歌迷自言不會「瞬間轉移」，批評主辦單位罔顧觀眾及工作人員的安全，另有澳門及內地的歌迷反映交通暫停，無法過關來港，期望可以退票或改期處理。

退票安排要求觀眾出示實名延誤交通證明

主辦單位昨日再透過購票平台Fantopia，公布「部份無法到場觀眾退票安排」，其中一點提到「需要您出示你所選用的交通方式因停運或延誤的相關證明（需要攜帶有您本人的姓名等信息）」，再遭到粉絲大罵，強調8號風球沒有公共交通工具到機場一帶。

想問下香港既粉絲點樣提供有實名既交通延誤證明？實名八達通得唔得？覺得颱風危險唔出門即係唔退得？ 粉絲

我係香港人，入亞博唔係搭鐵就搭巴士，當時8號風球未有車。想問點樣有相關交通證明會有我本人姓名信息？ 粉絲

杏花邨周日早上（7月20日）風勢相當大，海邊有巨浪拍岸。（楊凱力攝）

尖沙咀一帶周日早上（7月20日）風雨較大。（何頴賢攝）

主辦單位後來澄清只需證明當時身處香港

對於鋪天蓋地的批評，購票平台Fantopia回應粉絲的查詢指，若沒有實名的交通延誤證明，只需證明當時身處香港，以及在郵件中說明身份信息，但必須寄回實體門票。

另外已花費1,988元購買VVIP STANDING的觀眾，由於試音環節取消，將獲安排差額票價退款，每張門票退還100元。該安排同樣引起粉絲不滿，批評退款金額過低。