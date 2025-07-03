GEM鄧紫棋演唱會明午開售　須重新註冊快達票　雙重驗證料防黃牛

【G.E.M／鄧紫棋／演唱會／啟德體育園／啟德主場館】G.E.M.鄧紫棋將於8月15日至17日，在啟德主場館舉行世界巡迴演唱會，門票明日（4日）中午12時公開發售。最近演唱會黃牛黨猖獗，快達票（HK TICKETING）疑推出措施防範黃牛黨，歌迷搶票前須預先登記成為快達票會員，過去曾註冊也須重新登記，並要通過手機號碼及電郵地址雙重驗證。



此外，購票須知列明每個帳戶最多搶4張門票，若更改選項須重新進入購票系統。另外系統自動分配座位後，5分鐘內須完成付款程序，否則逾時訂單將自動作廢。



G.E.M.鄧紫棋將於8月15日至17日，在啟德主場館舉行世界巡迴演唱會香港站。（網上圖片）

G.E.M.鄧紫棋將於8月15日至17日，在啟德主場館舉行世界巡迴演唱會香港站。（微博@GEM鄧紫棋）

《G.E.M. I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0》香港站座位圖。（快達網圖片）

G.E.M.鄧紫棋世界巡迴演唱會8.15至8.17啟德主場館舉行

啟德體育園落成後吸引大量着名歌手舉行演唱會，有「鐵肺歌后」之稱的香港創作天后G.E.M.鄧紫棋將於8月15日至17日，在啟德主場館舉行《G.E.M. I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0》香港站，門票明日中午12時在快達票官網公開發售。

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門票價格介乎$680至$1780 另設「部份視線受阻」門票

快達網資料顯示，標準門票分為地面區及看台區，地面區門票售1,580元及1,780元，看台區則介乎680元至1,580元，更另設「部份視線受阻」門票，同樣售680元至1,580元。而所有門票另外120元顧客服務費。

歌迷明日搶票前必須預先登記成為快達票會員，即使過去曾註冊的快達票會員，也需要重新登記及完成雙重驗證。（快達網圖片）

搶票前預先登記快達票會員 過去曾註冊也須重新登記

最近本港演唱會黃牛票泛濫，售票平台疑推出措施防範黃牛黨。歌迷明日搶票前必須預先登記成為快達票會員，即使過去曾註冊的快達票會員，也需要重新登記及完成雙重驗證，即通過手提電話及電郵的驗證。

註冊會員必須通過手機及電郵雙重驗證 3步完成登記

不過新／重新註冊流程不複雜，首先歌迷需輸入手機號碼及電郵地址，再填寫驗證碼，其後再設定帳戶密碼、輸入姓名及性別，再閱讀整篇售票條款及細則，拉至頁面最底部後，按確定便可登記成為會員，即3步便完成註冊程序。

歌迷必須整篇閱讀售票條款及細則，拉至頁面最底後，方可完成註冊程序。（網頁截圖）

每個帳戶最多搶4張門票 更改選項須重入購票系統

根據購票須知指，每個註冊帳戶最多可購買4張門票，每筆交易只准選擇相同場次及相同票價的門票，歌迷如欲購買其他場次或票價，必須重新進入購票系統。另外歌迷在購票過程中變更場次、票價、門票數量或取票方式，也需要重新進入購票系統。

此外，系統將自動分配最佳座位，歌迷必須在分配座位後的5分鐘內完成付款程序，否則逾時訂單將自動作廢。

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