新一屆少年太空人體驗營周五出發　30中學生參訪內地航天設施

「少年太空人體驗營2025」周二（22日）在香港科學館舉行出發儀式，30名獲選參與的中學生7月25日至8月2日將前往北京、酒泉及西安等地，參與為期9日的訓練。政務司副司長卓永興致辭時寄語各位少年太空人，要把握這個彌足珍貴的受訓機會，親身感受國家航天事業的輝煌成就，以航天英雄為榜樣，將來成為推動國家航天事業發展的寶貴力量。



圖為2025年7月22日，「少年太空人體驗營2025」在香港科學館舉行出發儀式，政務司副司長卓永興為少年太空人主持宣誓儀式。（政府新聞處圖片）

圖為2025年7月22日，「少年太空人體驗營2025」在香港科學館舉行出發儀式，政務司副司長卓永興在出發儀式上致辭。（政府新聞處圖片）

逾80中學約120學生報名 經過3輪甄選

「少年太空人體驗營」在2009年首次舉辦，今年是第14屆，歷年共有約400名學生參與。今屆體驗營在5月展開招募，反應熱烈，超過80間中學、約120位學生報名。經過3輪甄選，包括天文學和太空科學問答比賽，以及為期3日的營前集訓和面試後，30名中二至中六學生獲選成為「少年太空人」。

圖為2025年7月22日，「少年太空人體驗營2025」在香港科學館舉行出發儀式，學員代表分享對體驗營的期望。（政府新聞處圖片）

將參觀北京航天城及酒泉衛星發射中心等

在為期9日的體驗營中，學員將參觀多個國家重點的天文及航天科學設施，例如北京航天城及酒泉衛星發射中心。學員亦會首次到訪國家天文台武清觀測站，認識「天問一號」火星探測任務的數據接收和深空通訊系統。他們亦會到航天員科研訓練中心，體驗航天醫學項目及航天員訓練項目，包括穿脫航天服及品嘗太空食品等。

體驗營由康文署與香港中華總商會合辦，京港學術交流中心協辦，香港太空館策劃，並由香港中華總商會贊助。