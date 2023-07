少年太空人體驗營復辦　30學生赴京受訓8日　參觀冷湖火星營地

因疫情停辦3年的「少年太空人體驗營」今年復辦,30名獲選學生將於本周六(29日)前往北京,參與為期8日的體驗營。有應屆DSE考生表示,一直以成為太空人為夢想,視首位登月太空人Neil Armstrong為偶像,將會到美國修讀航空太空工程學,希望從事飛機工程或火箭研究工作。亦有中學生表示,最期待參觀中國的冷湖火星營地,認識中國航空科技發展與美國和歐洲國家分別。



「少年太空人體驗營」今日(25日)舉行出發儀式,今屆體驗營有161名學生參與遴選,從中挑選出30人,分別有18名男生及12名女生,年齡介乎13至17歲。

陳國基:期望參與學生珍惜機會

政務司司長陳國基在致辭時提及,載荷專家選拔在一個月內接獲120份報名表,並在去年底向港澳辦推薦40名候選人,期望今次參與體驗營的30名學生珍惜機會。他表示,政府會全力配合國家「科教興國」戰略,又指國家首次在港選拔載荷專家,充分反映對香港創科界的高度重視及肯定。

應屆DSE考生:夢想成為太空人 視岩士唐為偶像

應屆DSE考生魏耀東表示,自小對航天十分有興趣,成為太空人是一世的夢想,視人類史上第一位成功登陸月球的太空人Neil Armstrong為偶像,更其名言「That's one small step for man, one giant leap for mankind(這是一個人的一小步,卻是人類的一大步)」一直深深刻在他的心裏。他透露,即將會到美國大學修讀航空太空工程學,未來會從事飛機工程相關行業或火箭研究工作。

中五女生:最期待參觀冷湖火星營地

中五學生陳樂桐就分享遴選過程,最難忘是第二輪的野外定向比賽,當時因為看錯地圖令隊員足足遲了50分鐘到終點,而身為隊長的她直言很害怕,擔心隊員不滿,不過大家都十分團結,在沒有受傷及吵架下,齊上齊落完成比賽。不過,正因為錯路去了北潭涌,她才能發現該地的星星比起原先的營地更多,又可以看到天蝎座及織女星。

陳樂桐表示,最期待參觀冷湖火星營地,由於甚少到過中國內陸及高海拔地方,因此想了解當地的地質及生活環境,又指想透過體驗營認識中國航空科技發展的程度,與美國和歐洲國家有甚麼分別,她又指,將來未必向太空員方向發展,反而更想從科學研究方面發展航空事業。

以往到美國NASA 2019起改到北京

香港太空館館長何萬雄指,學生會到北京參觀中科院空間應用中心、家天文台總部、興隆觀測站等,並可體驗VR火箭發射及空間站工作,之後會到敦煌參觀莫高窟及月牙泉,途中亦會到冷湖火星營地,是香港第一批學生到場參觀,營地特點是模仿火星地型。

他表示,過往學生是到美國NASA參與體驗,後來有感國家的航天發展很好,故2019年起計劃讓學生到北京了解國家航天事業及航空員訓練,期望未來可以看見「香港人可以上太空」。他又表示,高興望見女生比例增加,,認為國家「有男太空人,亦要有女太空人」。