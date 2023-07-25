少年太空人體驗營復辦　30學生赴京受訓8日　參觀冷湖火星營地

因疫情停辦3年的「少年太空人體驗營」今年復辦，30名獲選學生將於本周六（29日）前往北京，參與為期8日的體驗營。有應屆DSE考生表示，一直以成為太空人為夢想，視首位登月太空人Neil Armstrong為偶像，將會到美國修讀航空太空工程學，希望從事飛機工程或火箭研究工作。亦有中學生表示，最期待參觀中國的冷湖火星營地，認識中國航空科技發展與美國和歐洲國家分別。



「少年太空人體驗營」今日（25日）舉行出發儀式，今屆體驗營有161名學生參與遴選，從中挑選出30人。（黃寶瑩攝）

「少年太空人體驗營」今日（25日）舉行出發儀式，今屆體驗營有161名學生參與遴選，從中挑選出30人，分別有18名男生及12名女生，年齡介乎13至17歲。

陳國基：期望參與學生珍惜機會

政務司司長陳國基在致辭時提及，載荷專家選拔在一個月內接獲120份報名表，並在去年底向港澳辦推薦40名候選人，期望今次參與體驗營的30名學生珍惜機會。他表示，政府會全力配合國家「科教興國」戰略，又指國家首次在港選拔載荷專家，充分反映對香港創科界的高度重視及肯定。

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應屆DSE考生：夢想成為太空人 視岩士唐為偶像

應屆DSE考生魏耀東表示，自小對航天十分有興趣，成為太空人是一世的夢想，視人類史上第一位成功登陸月球的太空人Neil Armstrong為偶像，更其名言「That's one small step for man, one giant leap for mankind（這是一個人的一小步，卻是人類的一大步）」一直深深刻在他的心裏。他透露，即將會到美國大學修讀航空太空工程學，未來會從事飛機工程相關行業或火箭研究工作。

中五女生：最期待參觀冷湖火星營地

中五學生陳樂桐就分享遴選過程，最難忘是第二輪的野外定向比賽，當時因為看錯地圖令隊員足足遲了50分鐘到終點，而身為隊長的她直言很害怕，擔心隊員不滿，不過大家都十分團結，在沒有受傷及吵架下，齊上齊落完成比賽。不過，正因為錯路去了北潭涌，她才能發現該地的星星比起原先的營地更多，又可以看到天蝎座及織女星。

陳樂桐表示，最期待參觀冷湖火星營地，由於甚少到過中國內陸及高海拔地方，因此想了解當地的地質及生活環境，又指想透過體驗營認識中國航空科技發展的程度，與美國和歐洲國家有甚麼分別，她又指，將來未必向太空員方向發展，反而更想從科學研究方面發展航空事業。

以往到美國NASA 2019起改到北京

香港太空館館長何萬雄指，學生會到北京參觀中科院空間應用中心、家天文台總部、興隆觀測站等，並可體驗VR火箭發射及空間站工作，之後會到敦煌參觀莫高窟及月牙泉，途中亦會到冷湖火星營地，是香港第一批學生到場參觀，營地特點是模仿火星地型。

他表示，過往學生是到美國NASA參與體驗，後來有感國家的航天發展很好，故2019年起計劃讓學生到北京了解國家航天事業及航空員訓練，期望未來可以看見「香港人可以上太空」。他又表示，高興望見女生比例增加，，認為國家「有男太空人，亦要有女太空人」。