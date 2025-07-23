「投寄易」遭黑客攻擊資料外泄　郵政署認編碼有漏洞料涉約7萬人

香港郵政在本月21日公布一宗資訊保安事故，涉及一個網絡攻擊讀取「投寄易」帳戶持有人的通訊錄資料。郵政署署長戴淑嬈今早（23日）在電台節目中表示，有關攻擊自本月20日深夜開始，一直持續至翌日，當時系統偵測到網絡攻擊已即時堵截，不過被黑客發現程式編碼有漏洞，過程中有部份帳戶的通訊錄資料被讀取，估計有6萬至7萬人受影響。她又指，已即時堵塞漏洞，未來會加入數字辦的中央互聯網，並在數字辦協助下尋找加強系統安全的方案。



香港郵政。(資料圖片)

戴淑嬈在港台節目《千禧年代》中表示，「投寄易」是一個網上平台服務，容許市民在郵寄前列印標籤及填寫表格，亦可自行編制通訊錄。今次網絡攻擊由7月20日深夜開始，系統偵測到有黑客多次攻擊，試圖讀取用戶通訊錄資料，有關攻擊一直持續至翌日。

她續稱，系統偵查到網絡攻擊時已即時堵截，並發現攻擊來自一個「投寄易」帳戶，已即時停止該帳號，但仍有部份用戶資料被讀取。戴淑嬈補充說，該名網絡攻擊者不斷用不同方法攻擊，使用的帳戶是一個有效帳戶，又指對方開設帳戶時「本身有不軌企圖」。

香港郵政。(資料圖片)

戴淑嬈表示，在堵截過程中，系統被發現程式編碼有漏洞，因此有部份資料被讀取，並已即時堵塞漏洞，相信不會再發生同類事件。她指系統安全始終可以提升，強調今次是專業黑客用系統攻擊。

受到攻擊期間，被讀取的資料包括寄件或收件人的姓名、公司名稱、地址、電郵及傳真號碼等。戴淑嬈表示，當局昨日已根據系統紀錄，通知受影響用戶及提醒他們提高警覺，並應通知通訊錄內的人，估計6萬至7萬人受影響，當局會繼續深入調查。

戴淑嬈指受到網絡攻擊後，已按程序報案，並上報予數字辦及保安局等部門，現時正配合警方調查。她提醒市民，香港郵政不會通過電郵或短訊等發放超連結，市民應要小心可疑的超連結及可疑活動。她又強調一直按政府政策管理系統安全，今次事件後會向數字辦諮詢如何提升系統及加強系統安全，未來會安排使用數字辦的中央互聯網。