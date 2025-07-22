郵政署遭網絡攻擊　「投寄易」帳戶通訊錄資料外泄　警方展開調查

香港郵政於昨日（21日）公佈一宗資訊保安事故，事件涉及一個網絡攻擊讀取「投寄易」帳戶持有人的通訊錄資料。事隔一日，香港郵政公布至今（22日）調查所得。



調查顯示，有未經授權人士前日（20日）深夜及昨日多次嘗試透過「投寄易」系統的通訊錄功能讀取資料，郵政系統在堵截及阻擋網絡攻擊期間，相關帳戶內所儲存的通訊錄資料曾被讀取，當中包括寄件人和收件人的姓名或公司名稱、地址、電話號碼、傳真號碼和電子郵件地址。



香港郵政今日已向所有受影響帳戶持有人發出電郵通知，提醒各帳戶持有人提高警覺。另外，警方已就事件展開調查，暫未有人被捕。



香港郵政昨日（21日）公佈一宗資訊保安事故，事件涉及一個網絡攻擊讀取「投寄易」帳戶持有人的通訊錄資料。（資料圖片）

香港郵政昨日（21日）公佈一宗資訊保安事故，事件涉及一個網絡攻擊讀取「投寄易」帳戶持有人的通訊錄資料。（資料圖片）

香港郵政表示，根據調查所得，有未經授權人士於7月20日深夜及翌日21日以網絡攻擊多次嘗試透過「投寄易」系統的通訊錄功能讀取資料，香港郵政系統偵測到異常情況後立即作出堵截，並立即停止涉及網絡攻擊的「投寄易」賬戶的運作。

在堵截及阻擋網絡攻擊期間，相關帳戶內所儲存的通訊錄資料曾被讀取，當中包括寄件人和收件人的姓名或公司名稱、地址、電話號碼、傳真號碼和電子郵件地址。相關服務已恢復維持正常，有關帳戶持有人可繼續使用服務。

香港郵政指，已向所有受影響帳戶持有人發出電郵通知，提醒帳戶持有人提高警覺，並應立即通知其通訊錄內的人士有關事故，提醒相關人士提高警覺。警方亦已就事件展開調查，香港郵政現正全力配合警方調查工作，並密切留意涉事資料的情況。

香港郵政發言人表示，隨着科技發展，網絡攻擊日新月異，香港郵政會積極尋求數字辦的意見，不斷提升網絡防衞能力及管理網絡安全風險，以保障用戶資料安全和防止類似事件再次發生。

香港郵政重申，不會透過電郵、短訊或社交媒體發送超連結以收集個人資料或要求付款。香港郵政再次提醒市民，如收到任何聲稱由香港郵政發出的可疑電子郵件或短訊，切勿點擊嵌入的連結，或提供任何個人或財務資料，或進行任何付款。