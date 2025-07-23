廣深城際鐵路電子客票當日有效　陳美寶：正商討引入香港可行性

港鐵在香2023年8月為往返廣深港高速鐵路香港西九龍站與福田站的乘客推出「靈活行即日變更車次安排」(「靈活行」)，並於去年3月18日起將該服務擴展至往來深圳北站班次。香港新方向立法會議員張欣宇今日（23日）在立法會會議上提出質詢，問及「靈活行」的使用佔比，以及如何繼續優化等。



運輸及物流局局長陳美寶表示，在「靈活行」適用班次中，使用「靈活行」的乘客佔總乘客量大約一成。她表示，廣深城際條路有更便利的服務，例如讓乘客按自己需要選擇同方向、同等級的列車，港鐵正與內地商討相關安排引入高鐵香港段的可能性。



運輸及物流局局長陳美寶。（洪戩昊攝）

香港新方向議員張欣宇。（立法會直播）

使用「靈活行」的乘客佔總乘客量約一成

張欣宇問及，使用「靈活行」的乘客佔比，以及廣深城際鐵路推行電子客票當日一次有效服務，即旅客購票後可在乘車日全天乘坐同方向、同等級列車而無需辦理改簽，相關安排會否引入香港。

陳美寶表示，在2025年7月1日起，西九龍每日有109班列車經停或以福田站為起點或終點站，當中74班可以使用「靈活行」，佔總數約七成。此外她表示，有167班列車經停或以深圳北站為起點或終點站，當中60班列車可以使用「靈活行」，佔總數約四成。整體而言，她表示「靈活行」使用的班次有98班，首階段「靈活行」適用班次載客率平均4成，第二階段擴展至深圳北，載客率相約；周末、公眾假期載客率約6成。

另外，陳美寶表示「靈活行」適用班次中，使用「靈活行」的乘客佔總乘客量約一成。不過，她指出廣深城際條路有當日選擇班次的服務，乘客可按自己需要選擇相同方向、同等級的列車乘搭，港鐵正與內地商討相關安排，了解高鐵香港段引入類似安排的可行性。

陳美寶亦交代高鐵日均使用人次為約8萬人次，高峰時期可高達13萬6000人次，認為港鐵都要好好規劃，最近都有改善大堂流程。

田北辰（廖雁雄攝）

田北辰質疑為何高鐵不「地鐵化」購票

實政圓桌立法會議員田北辰指出，福田、深圳北都有列車適用「靈活行」，為何不徹底將相關路段「地鐵化」，即完全不需要提早「訂飛」。

陳美寶指，大家方向一致，「靈活行」推出靈活制度，但局方不會停留在這個安排，看到廣州都有當日一次有效服務，會與港鐵朝這個便利市民的安排推進。