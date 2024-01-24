高鐵訂票靈活行擬3月擴至深圳北　推多程票最高折扣36%【附教學】

港鐵宣布，高鐵香港段明日（25日）起推出兩款多程車票，分別為90日乘搭20程的「20次計次票」及30日乘搭60程的「30日定期票」，適用於10個短途車站。車票明日起在12306平台發售，每張多程車票只適用於一個固定站點，乘客只需購票一次便可多次乘車，可享約4%至36%不等的票價折扣。另外，港鐵又指，正與內地部門商討，計劃於3月將靈活行擴至深圳北站。



▼8月14日 高鐵首日實施「靈活行」安排▼



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周四起推兩款多程車票 包括90日計次票及30日定期票

港鐵表示，高鐵會推出兩款多程車票，分別是90日乘搭20程的「20次計次票」及30日乘搭60程的「30日定期票」，可選車站包括福田、深圳北、光明城、虎門、慶盛、東莞南、常平、東莞、廣州南及廣州東，10個短途站。

計次票最多可同時預約4班次 定期票可同時預約10班車

港鐵未有公布兩款車票售價，只稱兩款車票明日起在12306平台發售，實際售價須參考平台明日發售。乘客在12306平台購票後，可預約之後的相關列車班次，每張多程每張多程車票適用於一個固定站點，計次票最多可同時預約4班次，定期票則可同時預約10班車。

乘車後會於多程車票內扣減乘車次數，如不乘坐已預約班次，乘客可在開車前任何時間取消，否則會被視為已乘車並扣減乘車次數。此外，福田站的計次票及定期票不能使用福田「靈活行」即日變更車次安排。

▼高鐵香港段計次票及定期票購票懶人包▼



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港鐵稱，視乎票種、目的地、車廂等級及實際使用次數，乘客可享有相當於約4%至 36%不等的票價折扣。其中「20 次計次票」票價折扣最高可達約 11%, 而「30 日定期票」則最高可達約 36%。

港鐵公司常務總監 – 香港客運服務楊美珍稱，正與內地鐵路單位緊密協調，計劃今年3月將去年推出的福田「靈活行」即日變更車次安排，進一步擴充至深圳北站。

另外，港鐵稱預計農曆新年期間高鐵人流會增加，西九龍站屆時會加派人手協助乘客，加強車站廣播及指示，並與內地鐵路部門密切聯繫，必要時調整服務配合需求。