國泰航空往曼谷客機空調系統故障　乘客稱機上一小時如焗桑拿

國泰航空周四（17日）早上8時由香港前往曼谷的CX705航班，在登機期間出現技術問題，導致機艙空調系統在地面的運作受到影響，航班因而延誤起飛，最終在上午10時48分啟程前往曼谷，即共延誤近3個小時。有乘客在社交平台發文透露，所有乘客被逼滯留在機上焗桑拿一小時，才獲安排轉乘其他飛機，「熱到黐線，冰水都畀咗兩杯喇，但都真係好鬼熱。」



國泰航空回應指，對事件中受影響的乘客深表歉意，並感謝理解及體諒。國泰的機場服務團隊在延誤期間，已安排合資格尊貴客戶及有特別協助需要的乘客，到貴賓室稍作休息，並向經濟艙乘客派發餐券。



2025年7月18日由香港前往曼谷的CX705航班，在登機期間出現技術問題，導致機艙空調系統在地面的運作受到影響。有乘客形容如被逼「焗桑拿」一小時。（影片截圖）

2025年7月18日由香港前往曼谷的CX705航班，在登機期間出現技術問題，導致機艙空調系統在地面的運作受到影響。有乘客形容如被逼「焗桑拿」一小時。（影片截圖）

乘客發文︰乘客滯留機上一小時才獲安排轉乘其他飛機

有乘客周四早上（17日）在社交平台發文指，國泰航空由香港前往曼谷的CX705航班，由於機件故障問題，機艙失去電力，不能提供冷氣，廣播系統也無法使用。最終所有乘客被逼滯留在機上焗桑拿一小時，才獲安排轉乘其他飛機，形容為「堅黑唔係曬黑」。

機艙服務員疑在討論如何解決事件。（影片截圖）

乘客：即使喝了兩杯冰水仍是非常酷熱

根據該名乘客上傳影片的旁白指，當時機艙不斷升溫，即使喝了兩杯冰水仍是非常酷熱，不解機艙服務員只用英語向乘客解釋事件。他在最後的一條影片說︰「好喇，喺香港上飛機，喺香港落機，都第一次，希望唔好再試。」根據乘客上傳的影片顯示，當時正坐在商務艙等待轉機。

另外翻查資料，當時赤鱲角的室外氣溫大約29至30度。

疑有身穿反光背心衣的工作人員登上客機。（影片截圖）

冇電冇冷氣，要落機，𠵱家就話搞咗成個鐘頭都搞唔掂，𠵱家要落機喇應該，但係唔知點安排喎，所有嘢都熄咗喇，熱到黐線，冰水都畀咗兩杯喇，但都真係好鬼熱。但係𠵱家好似搞唔掂，應該要轉機，轉機意思係要落咗呢部機再上返機，我諗最麻煩一樣嘢就係點將啲行李搬去隔離部機，但好奇怪佢用英文講完之後都冇中文。 2025年7月17日CX705故障航班乘客

乘客滯留機上一小時才獲安排轉乘其他飛機。（影片截圖）

有乘客邊下機邊說︰「好喇，喺香港上飛機 喺香港落機，都第一次，希望唔好再試。」（影片截圖）

共延誤近3個小時 國泰致歉向乘客派發餐券

國泰航空回應指，原定在周四（17日）早上8時由香港前往曼谷的CX705航班，在登機期間出現技術問題，導致機艙空調系統在地面的運作受到影響，航班因而需延誤起飛。

國泰航空為了讓乘客享有舒適的旅程，已安排另一航機運作，在同日上午10時48分啟程前往曼谷。機場服務團隊在延誤期間，安排合資格尊貴客戶及有特別協助需要的乘客，到貴賓室稍作休息，並向經濟艙乘客派發餐券，並不時向乘客提供適切協助，包括最新航班資訊等。

國泰航空強調，每一個決定都首要考慮顧客和機組人員的安全，對事件中受影響的乘客深表歉意，並感謝他們的理解及體諒。