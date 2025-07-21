國泰客機緊急出口漏水照起飛　乘客：繼續漏話好安全　附國泰回應

外遊最希望的就是平安出行，惟有港男於網上發文表示，今早（21日）乘搭國泰航空CX504航班從香港國際機場飛往日本成田國際機場，上機後飛機見到有緊急出口漏水，國泰安排工程師上機檢查了半小時，起飛時間被迫延誤，但最後竟繼續任由出口漏水，「話好安全」，然後繼續原機飛往日本。港男十分擔憂飛行安全，聲言「今次我都同自己講句safe flight」。



國泰航空回覆《香港01》查詢時表示，今日1架運作CX504航班前往東京成田機場的航機，於香港國際機場出發前，曾由工程人員按照標準飛機維修程序檢查其中兩道機門，並確認可安全運作。國泰航空強調，顧客和機組人員的安全是國泰的首要考慮，而有關航機已於今日當地時間下午3時17分安全抵達成田機場。



有港男於網上發文表示，今早（21日）乘搭國泰航空CX504航班，上機後飛機有緊急出口漏水，國泰安排工程師上機檢查了半小時。（Threads影片截圖）

該港男今早於Threads發文指出，「CX504 9:05 HKG（香港國際機場）飛去NRT（日本成田國際機場），緊急出口漏水，檢查咗半個鐘，班機都delay埋，最後繼續由佢漏，話好安全，今次我都同自己講句safe flight」。

國泰客機緊急出口漏水照起飛

港男拍攝了影片及照片，見到當時機上坐了不少乘客，國泰安排了2名工程師上機檢查緊急出口艙門，有3名機組人員在身後監察。

國泰安排工程師上機檢查了半小時，起飛時間被迫延誤。（Threads影片截圖）

國泰安排工程師上機檢查了半小時，起飛時間被迫延誤。（Threads影片截圖）

國泰安排工程師上機檢查了半小時，起飛時間被迫延誤。（Threads影片截圖）

內行網民：喺地面入水唔影響飛行安全

帖文引來熱議，有網民同樣擔心道「入到水唔係即係會走到空氣咩？機艙咪會失壓？咁都安全？」，不過就有幾名網民指出，「聽講只要客艙加壓嘅話道門就會壓返實，所以就真係安全」、「其實飛機係用壓力差原理，起飛後用艙內高壓力將隻門緊緊咁壓實」、「飛機門喺大氣壓力唔係密封，喺高空機艙加壓之後壓力比外面大，飛機門係會向外頂， 但係門邊有stopper頂死，膠邊先會被壓實，亦即係高空加壓機艙係開唔到門，所以喺地面入水係唔影響，實在好多行外人教行內人，唔識唔緊要，唔好散播恐慌」。

另有網民認為毋須過分擔心，「如果真係出事，你覺得你大鑊啲定係佢哋大鑊啲？一定係評估過冇問題先繼續飛」、「777（波音777-300型號客機）正常，成日見，我整飛機都出現過咁嘅情況，通常會喺門邊搽一啲固體嘅潤滑油」。

國泰航空表示，有關航機已於今日當地時間下午3時17分安全抵達成田機場。

發文港男不滿國泰繼續任由出口漏水，「話好安全」，繼續原機飛往日本。（Threads影片截圖）

發文港男不滿國泰繼續任由出口漏水，「話好安全」，繼續原機飛往日本。（Threads影片截圖）