東盟電影節8月免費放映24部電影　即日起網上登記索取門票

香港-東盟協會主辦的第三屆東盟電影節，將於8月7日至8月31日舉行，免費放映24部來自多個國家的精選電影。當中除再度聚集東盟10國的作品，包括埃及、匈牙利、哈薩克、土耳其等4個「一帶一路」國家的優秀作品也首次加入，以促進跨文化聯繫和人文交流。此外，當中約10部影片的導演與電影工作者，將來港出席映後座談會，與本地青年及東盟學生互動，提升觀賞體驗和深化對當地的理解。



東盟電影節旨在透過向香港觀眾，尤其是年青一代，介紹東盟豐富且深厚的文化底蘊和創意產業，促進跨文化聯繫，共賞多元文化。（香港-東盟協會提供圖片）

題材及內容廣泛 包括獲獎賣座大片

東盟電影節的精選電影題材及內容廣泛，涵蓋不同風格，包括幽默溫馨、勵志感人、懸疑科幻，以至緊張刺激等。當中包括屢獲殊榮的賣座大片，例如2015年上映即破新加坡開畫首周票房紀錄的《新兵正傳III：蛙人傳》、以及泰國經典票房冠軍《小情人》以4K修復版再現大銀幕。

感人至深的情感故事則有來自印尼的《如愛情片般墜入愛河》、老撾的《心之教學》和緬甸的《花漾戀人》。發人深省的真實改編故事，有來自土耳其的《冠軍馬王》。另有關於愛、犧牲、背叛及救贖的印尼史詩式故事《輪迴》、哈薩克歌頌女性力量與勇氣的歷史巨作《女王：托米麗司》。

本屆電影節更特別呈獻兩部跨國合作電影，包括中泰合拍的《蛋寶大營救》，以及匈牙利和越南合拍的《布達佩斯禁忌之戀》，充分彰顯地區之間文化特色差異卻又緊密相連的創意協作。

由即日起，公眾可登入東盟電影節2025官方網站，免費登記索取入場門票，名額有限，先到先得。有關上映電影及放映時間的完整資訊，可瀏覽東盟電影節2025官方網站。

涵蓋東盟10國及4個「一帶一路」國家

香港-東盟協會主席黃永光表示，電影作為最動人的文化媒介，總能跨越地域限制，呈現彼此的故事。今年很高興能繼續在香港這個多元文化匯聚的城市，為觀眾帶來東盟10國的精彩電影，同時4個「一帶一路」國家的作品首次加入。這些來自不同文化背景的電影，讓電 影節內容更加豐富多元，展現出香港作為文化樞紐的獨特魅力，進一步突顯其作為中國內地與國際之間的「超級聯繫人」和「超級增值人」的重要角色。

東盟電影節2025由香港-東盟協會、14個參與國家的駐香港總領事館，以及多個界別的單位攜手推動。合辦機構包括文創產業發展處、M+和亞洲協會香港中心;支持機構包括商務及經濟發展局「一帶一路」辦公室、香港金融發展局、香港貿易發展局、投資推廣署、團結香港基金和一眾商會及機構。