東盟電影節逾二十部東南亞電影免費放映　盤點五部最值得關注電影

撰文：梁嘉欣
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【電影】通常說到亞洲電影，都會想到日韓或是台灣電影，大家對於東南亞地區電影作品又有多少了解？這次東盟電影節將安排逾20部電影免費放映，包含汶萊、柬埔寨、泰國、馬來西亞以及菲律賓等各國作品，由溫暖感人喜劇和勵志故事，到緊張刺激科幻片和動作電影俱備，其中10部放映電影的製作人、導演和演員亦將前來香港出席映後座談會。電影節將於下周開鑼，那麼又有什麼電影值得一看？

《第151個朋友》劇照（東盟電影節）

名稱：第151個朋友
地區：泰國
電影院：英皇戲院 (iSQUARE)
日期：2024年9月6日 21:30｜2024年9月15日 14:00

首先介紹是今年代表泰國競逐奧斯卡最佳國際電影之《第151個朋友》，不少泰國電影都以青春校園作為題材，這部電影也不例外，被稱為譜寫獻給好友的青春告別式，故事講述轉校生柏無意結交朋友，但為了走捷徑直升大學，決定拍攝一部短片，紀念因車禍離世的同桌「摯友」祖。柏在祖舊朋友寶琪及電影學會同學協助下，拍出向經典電影致敬「宇宙鉅作」，柏亦漸漸愛上電影及同行超熱血拍攝夥伴，然而一個秘密卻成為友誼震撼彈……

《第151個朋友》劇照（東盟電影節）

名稱：身體拼圖
地區：菲律賓
電影院： M+戲院
日期：2024年9月14日 16:30｜2024年9月22日 17:30

上一部電影代表泰國競逐奧斯卡，這一部《身體拼圖》則是菲律賓首部提交角逐奧斯卡最佳國際影片動畫電影。電影糅合轉描與傳統動畫技術，並加入科幻元素，講述一位沒有嘴巴、無法說話的年輕動畫師艾力在母親和男友的陪伴下，試圖奪回被外星人攫取之身體部位。家人與摯愛無私陪伴終鼓勵艾力敞開心扉，直面過去。電影透過艾力在旁人身上得到支持，深入探討現實中人際關係重要性。

《加東》海報（東盟電影節）

名稱：加東
地區：汶萊
電影院： 亞洲協會香港中心
日期：2024年9月6日 19:00

汶萊的電影作品相信大家就接觸得比較少，汶萊作為東南亞富有小國，多年來都有不少外地移工留在當地謀生，這部《加東》便是汶萊眾多外來移民工奮鬥史。電影片名中「加東」是汶萊首都巴加灣最繁盛商業區，不少人夢想在該處開店，本片主角沙林的父親便是其一。

故事講述沙林在父親身故後接手理髮店，偏偏遇上疫情，生意大受影響。沙林要守着父親傳給他的小店已經無比吃力，更遑論圓父親進駐加東夢想。在最艱難時，印度同鄉提供支持，加上生力軍阿參誕生新主意，讓沙林得以渡過難關，並和家人團聚。導演並沒有以悲情渲染，反而以笑中有淚手法盡顯人性光輝。電影後更設映後座談會，分享嘉賓為楊紫燁導演、《加東》導演 Riduan Sulaiman、製作人Yoji Aziz 及編劇兼主演 Khai Anwar。

《碧瞳》劇照（東盟電影節）

名稱：碧瞳
地區：越南
電影院：英皇戲院 (中環娛樂行)
日期：2024年9月20日 19:30

接下來要介紹的則是越南愛情電影《碧瞳》，電影奪越南電影最高榮譽金荷花將最佳影片。故事發生在上世紀六十年代越南一條風光如畫鄉村，鄉村小子阿鄞自小便愛上擁有迷人藍眼睛的女孩夏蘭，兩人青梅竹馬。但當夏蘭搬到繁華順化市升學後，被多姿多彩大城市生活吸引，更迷上一名風流富家子。但就算她後來懷孕和未婚產子，阿鄞對她一直不離不棄，甚至此後多年都一直在鄉下幫忙照顧其女兒，直至一天女兒長得亭亭玉立，竟對阿鄞產生愛慕之情。電影畫面唯美，將純愛故事娓娓道來，同時將越南美麗鄉村呈現在觀眾眼前。

《瑪爾巴特》劇照（東盟電影節）

名稱：瑪爾巴特
地區：馬來西亞
電影院： 英皇戲院 (iSQUARE)
日期：2024年9月8日 14:00

最後一部介紹電影《瑪爾巴特》則更刺激緊湊，為馬來西亞歷來最高預算電影，喜歡動作片以及大型戰爭片讀者不容錯過。故事講述1993 年索馬利亞內戰持續，聯合國派遣維持和平部隊協助當地人重建家園，在一次襲擊軍閥的行動中，美軍一架黑鷹直升機遭火箭炮擊落，聯合國部隊前往營救生還者。雖然該事件曾在 Ridley Scott 的《黑鷹 15 小時》（2001）呈現，但就委由描畫巴基斯坦和馬來西亞部隊參與，《瑪爾巴特》則是補上了此處歷史空白。電影場面刺激官能，亦能看到馬國電影動作片方面發展。

除了上述五部電影外，亦有泰國動畫電影《魔咒戰士：八月傳說》、菲律賓電影《織夢者嘉娜》以及講述跨性別女性故事的柬埔寨電影《甘蔗寶寶》等多部電影供免費登記，電影節將於2024年9月5日至28日舉行，門票先到先得，有興趣讀者可以到官網了解更多。

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