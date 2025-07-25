動漫電玩節開鑼．反智轉身再現片段　澳門客凌晨赴港料花萬元掃貨

香港動漫電玩節2025今日（25日）開鑼，10時開場一刻，來自澳門的謝先生第一個衝入場內，並使出動漫電玩節經典「反智轉身」，現場掌聲雷動。謝先生稱今早4時半隻身一人從澳門出發，7點半到會展排隊，成功排第二位入場。他預算購物約一萬元，例如PS5手掣。雖然他未來幾天會再來展場，不過他指會回澳門，與朋友集合再過來，不會留港住宿。



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來自澳門的謝先生今日特意請假，4時半出門乘坐金巴來港，成為第一位進場人士。謝先生購買了8,000多元的PS5主機一部，獲贈500元優惠券和手掣一部。他對自己成為第一位進場感到「冇乜特別，買到嘢係開心」；自己本來不是排頭位，不過因為排第一的觀眾不想上鏡，不想破壞傳統，所以便使出「反智轉身」，更笑言之前上班時已與同事練習過。

第26屆香港動漫電玩節今日（25日）開鑼，來自澳門的謝先生今早4時半隻身一人從澳門出發，7點半到會展排隊，成功排第2位入場。（吳焜曜攝）

第26屆香港動漫電玩節今日（25日）開鑼。（吳焜曜攝）

動漫電玩節由今日至29日（下周二）在灣仔香港會議展覽中心舉行，展覽面積比去年增加近一倍，共160家參展商及610位個人參展者，包括潮玩設計師及同人攤位。今年同人區移師3樓，新增「香港世界同人祭 2025」，與「創天綜合同人祭 2025」聯動。本屆動漫電玩節試行1號館與3號館對流安排，下周一及二（28及29日）指定時段內，允許3號館觀眾重回1號館。而每日首2,000名經1A通道進入3號館的訪客可獲贈普通門票1張。

▼ 2025年7月25日 第26屆香港動漫電玩節首日 ▼



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▼ 2025年7月24日 第26屆動漫電玩節開幕前直擊 ▼



第26屆香港動漫電玩節資訊

展期：7月25日（星期五）至7月28日（星期一）上午10時至晚上9時；



7月29日（星期二）上午10時至晚上8時（3號館每日上午11時開放）



地點：香港會議展覽中心展覽廳1號及3號



門票：$20（小童門票）/$45（一般門票）/



$150（動漫節年度紀念品門票-御守快線門票）/



$300（3回特快入場券）/$200（CosParadise攝影師入場證）/



$45（Cosplayer登記證）

