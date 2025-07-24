動漫電玩節開幕前直擊　Switch 2會場價98折　LEGO首展海賊王系列

第26屆香港動漫電玩節明日（25日）開幕，今年有不少亮點。大會今舉行傳媒預覽，有展商推出Switch 2限量98折優惠；《鬼滅之刃無限城篇》三部曲第一章主題展區，由Crunchyroll與Sony Pictures聯手推出，設8米高禰豆子、胡蝶忍打卡點，每日限量贈送明信片；LEGO時隔8年重返會場，首展《海賊王》系列，推出5款全新產品，附贈隨機懸賞海報。



「同人區」與CosParadise連結，總容納量增加7,000人，規模創新高。



第26屆香港動漫電玩節明日（25日）開幕，一連5日在香港會議展覽中心舉行。（夏家朗攝）

動漫電玩節7月25日至29日(下周二）在灣仔香港會議展覽中心舉行，展覽面積比去年增加近一倍，匯聚160家參展商及610位個人參展者，包括潮玩設計師及同人攤位。

LEGO事隔8年重返會場，首展《海賊王》系列，推出5款全新產品，附贈隨機懸賞海報。（夏家朗攝）

LEGO事隔8年重返會場，首展《海賊王》系列，推出5款全新產品，附贈隨機懸賞海報。（夏家朗攝）

LEGO事隔8年重返會場，首展《海賊王》系列，推出5款全新產品，附贈隨機懸賞海報。（夏家朗攝）

CSL推出switch系列產品/配件優惠，「Nintendo Switch 2主機」會場優惠價98折，限量50份，售3,370元；而Nintendo Switch (OLED Model)白色及紅藍色，更低至38折，只售999元，各款限量5份。

Hot Toys設五大主題區，包括「《神奇四俠：英雄第一步》電影級主題裝置」，每日首100位憑電影票打卡即贈獨家主題手幅、「Hot Toys極像真1:6珍藏人偶展覽區」，全球首展《死亡擱淺2》Sam植髮版、《蝙蝠俠三部曲》Bank Robber Version等作品、「MARVEL史迪仔亂入動漫節！」等。

伊織萌亦特地來港，化身「撲克幻夢女王」與粉絲見面，一連5日在會場舉行10場見面會，與粉絲近距離互動玩遊戲。

日本人氣Cosplayer伊織萌1連5日與粉絲見面

Phantom與社交平台擁有超過126萬粉絲的日本人氣Cosplayer伊織萌合作，推出限量「幻夢藝術撲克牌遊戲套組」。伊織萌亦特地來港，化身「撲克幻夢女王」與粉絲見面，一連5日在會場舉行10場見面會，與粉絲近距離互動玩遊戲，送出限定獎品。

第26屆香港動漫電玩節明日（25日）開幕，一連5日在香港會議展覽中心舉行。（夏家朗攝）

第26屆香港動漫電玩節明日（25日）開幕，一連5日在香港會議展覽中心舉行。（夏家朗攝）

同人區設新安排

今年同人區移師3樓，新增「香港世界同人祭 2025」，與「創天綜合同人祭 2025」聯動。本屆動漫電玩節試行1號館與3號館對流安排，下周一及二（28及29日）指定時段內，允許3號館觀眾重回1號館。而每日首2,000名經1A通道進入3號館的訪客可獲贈普通門票1張。

第26屆香港動漫電玩節明日（25日）開幕，一連5日在香港會議展覽中心舉行。（夏家朗攝）

《鬼滅之刃無限城篇》三部曲第一章主題展區，由Crunchyroll與Sony Pictures聯手推出，設8米高禰豆子、胡蝶忍打卡點，每日限量贈送明信片。（夏家朗攝）

第26屆香港動漫電玩節

展期：7月25日（星期五）至7月28日（星期一）上午10時至晚上9時；

7月29日（星期二）上午10時至晚上8時（3號館每日上午11時開放）

地點：香港會議展覽中心展覽廳1號及3號

門票：$20（小童門票）/$45（一般門票）/

$150（動漫節年度紀念品門票-御守快線門票）/

$300（3回特快入場券）/$200（CosParadise攝影師入場證）/

$45（Cosplayer登記證）

