動漫電玩節7.25開鑼成人票加至$45 日本虛擬偶像FUWAMOCO見粉絲
第26屆香港動漫電玩節將於7月25日，一連五日於香港會展舉行，大會今日宣佈詳情，成人票價由去年的42元加至45元，大會解釋是由於物價上升。今年有約160家參展商設有788個展位，展覽面積增加30%，比去年可多容納7,000人，創歷年新高。今年又新增「香港世界同人祭」，邀請15個國家的「同人組織」參與動漫角色扮演活動。
今年電玩節將發售香港獨家限定的Sanrio產品，多名日本知名配音員及動漫歌手來港與粉絲互動，包括憑《進擊的巨人》配音員梶裕貴、《涼宮春日的憂鬱》的茅原實里等。日本超人氣虛擬偶像組合FUWAMOCO ，將於本月28日首來港出席動漫節活動與粉絲見面。
香港動漫電玩節行政總裁梁中本表示動漫節已到第26屆，已經「將小眾的次文化，變成大家都關心的文化、項目」，形容活動已演變成最矚目的香港盛事。活動分兩層，包括會展1樓展館的參展商攤位，以及3樓的「香港世界同人祭」及「CosParadise」。
其中今年新增的「香港世界同人祭」邀請來自日本、南韓、歐美、阿拉伯等地15個國家的80個「同人組織」參與活動。梁中本期望可以將動漫展國際化，打造連繫世界的跨文化交流平台。品牌玩具協會董事兼副會長莊德仁亦表示，從來都不擔心人流，預期今年銷售額會上升20%至30%。
成人票價加價$3 大會解釋因物價上升
成人票價為45元，較去年加價3元，梁中本解釋是由於物價上升，調整價格屬正常做法，兒童門票則維持20元。
香港動漫電玩節開放時間
7月25日至28日 上午10:00至晚上9:00
7月29日 上午10:00至晚上8:00
一般門票：45元
小童門票：20元
動漫節年度紀念品門票-御守快線門票：150元
3回特快入場券：300元
CosParadise 攝影師入場證：200元
Cosplayer登記證：45元
每日中午前離開1樓展廳 首2千人可獲贈票
梁中本表示疫情後入場人數明顯增加，為方便人流管理，所有參觀人士須由1樓進入展館，再經1A通道前往3樓展館，不可以回流到1樓。為鼓勵人流流轉，每天中午12時前從1號展館前往3樓3號展館的首2千名人士，可獲贈普通門票一張，再次入場。
Coser名額每日3,500個 須預先登記
入場「Cosplayer」（角色扮演者）須經大會應用程式預先登記及購買售價45元的通行證，每日名額3,500個，攝影師則需要購買200元入場證。購票時需實名登記，入場時出示身份證明文件，持通行證人士可於當日無限次進出3號展館，及下午5時後進入1號展館一次。
大會表示對服飾基本沒有規定，但持危險或具攻擊性的裝備或許會受場地保安限制，攝影師繼續不可攜帶腳架。
香港動漫電玩節今年邀請多位日本頂級「聲優」及動漫歌手到動漫節主舞台表演，並與粉絲互動，包括 《女神異聞錄》遊戲角色坂井绫香的配音員牧野由依、《涼宮春日的憂鬱》角色長門有希的茅原實里，以及憑《進擊的巨人》配音艾倫紅遍全球的聲優梶裕貴。而以「白塗妝」崩壞Cosplay風格獨樹一幟的創作歌手財部亮治，會在28日下午3時半登上創天綜合同人祭舞台。
不單單是實體偶像，日本超人氣虛擬偶像組合 VTuber hololive 領軍人物 FUWAMOCO，將會在28日首度來港，於動漫節主舞台與粉絲零距離互動。
活動時間
牧野由依：7月25日下午2時
茅原實里：7月26日26日下午4時15分
梶裕貴：7月27日下午3時半
財部亮治：7月28日下午3時半
FUWAMOCO：7月28日下午1時45分
港漫三巨匠演繹武俠經典
港漫界三大巨匠包鄭志傑、邱福龍及黃水斌亦聯手推出了「黃易三雄套裝」，分別是《覆雨翻雲》、《大劍師傳奇》及《雲夢城之謎》，三位漫畫家亦會親臨簽書會與讀者互動。
黃水斌稱是他第一本武俠漫畫，平時需花費一年時間創作一本漫畫，但與出版商約定兩個月完成《雲夢城之謎》，時間上有壓力。而邱福龍創作是較忠於原作，只相對上在故事開頭加入少許創作，「黃易是十分嚴謹的人，不喜歡別人改動他的東西。」