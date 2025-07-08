動漫電玩節7.25開鑼成人票加至$45　日本虛擬偶像FUWAMOCO見粉絲

第26屆香港動漫電玩節將於7月25日，一連五日於香港會展舉行，大會今日宣佈詳情，成人票價由去年的42元加至45元，大會解釋是由於物價上升。今年有約160家參展商設有788個展位，展覽面積增加30%，比去年可多容納7,000人，創歷年新高。今年又新增「香港世界同人祭」，邀請15個國家的「同人組織」參與動漫角色扮演活動。



今年電玩節將發售香港獨家限定的Sanrio產品，多名日本知名配音員及動漫歌手來港與粉絲互動，包括憑《進擊的巨人》配音員梶裕貴、《涼宮春日的憂鬱》的茅原實里等。日本超人氣虛擬偶像組合FUWAMOCO ，將於本月28日首來港出席動漫節活動與粉絲見面。



今日舉辦香港動漫電玩節新聞發佈會。（陳穎欣攝）

第26屆香港動漫電玩節將於7月25日，一連五日於香港會展舉行。（資料圖片/黃浩謙攝）

第26屆香港動漫電玩節將於7月25日，一連五日於香港會展舉行。（資料圖片/黃浩謙攝）

香港動漫電玩節行政總裁梁中本表示動漫節已到第26屆，已經「將小眾的次文化，變成大家都關心的文化、項目」，形容活動已演變成最矚目的香港盛事。活動分兩層，包括會展1樓展館的參展商攤位，以及3樓的「香港世界同人祭」及「CosParadise」。

其中今年新增的「香港世界同人祭」邀請來自日本、南韓、歐美、阿拉伯等地15個國家的80個「同人組織」參與活動。梁中本期望可以將動漫展國際化，打造連繫世界的跨文化交流平台。品牌玩具協會董事兼副會長莊德仁亦表示，從來都不擔心人流，預期今年銷售額會上升20%至30%。

梁中本認為，今年動漫展最大賣點是比以往更國際化。（陳穎欣攝）

品牌玩具協會董事兼副會長莊德仁亦展示今年香港品牌玩具協會精選產品。（陳穎欣攝）

成人票價加價$3 大會解釋因物價上升

成人票價為45元，較去年加價3元，梁中本解釋是由於物價上升，調整價格屬正常做法，兒童門票則維持20元。

香港動漫電玩節開放時間



7月25日至28日 上午10:00至晚上9:00

7月29日 上午10:00至晚上8:00



一般門票：45元

小童門票：20元

動漫節年度紀念品門票-御守快線門票：150元

3回特快入場券：300元

CosParadise 攝影師入場證：200元

Cosplayer登記證：45元



每日中午前離開1樓展廳 首2千人可獲贈票

梁中本表示疫情後入場人數明顯增加，為方便人流管理，所有參觀人士須由1樓進入展館，再經1A通道前往3樓展館，不可以回流到1樓。為鼓勵人流流轉，每天中午12時前從1號展館前往3樓3號展館的首2千名人士，可獲贈普通門票一張，再次入場。

第26屆香港動漫電玩節將於7月25日，一連五日於香港會展舉行。（資料圖片/黃浩謙攝）

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Coser名額每日3,500個 須預先登記

入場「Cosplayer」（角色扮演者）須經大會應用程式預先登記及購買售價45元的通行證，每日名額3,500個，攝影師則需要購買200元入場證。購票時需實名登記，入場時出示身份證明文件，持通行證人士可於當日無限次進出3號展館，及下午5時後進入1號展館一次。

大會表示對服飾基本沒有規定，但持危險或具攻擊性的裝備或許會受場地保安限制，攝影師繼續不可攜帶腳架。

網絡紅人林慧韡（達哥）代表Saka Saka Limited公布動漫展發售產品及活動。（陳穎欣攝）

Hot Toys 展示兩款會場珍藏人偶作品。（陳穎欣攝）

香港動漫電玩節今年邀請多位日本頂級「聲優」及動漫歌手到動漫節主舞台表演，並與粉絲互動，包括 《女神異聞錄》遊戲角色坂井绫香的配音員牧野由依、《涼宮春日的憂鬱》角色長門有希的茅原實里，以及憑《進擊的巨人》配音艾倫紅遍全球的聲優梶裕貴。而以「白塗妝」崩壞Cosplay風格獨樹一幟的創作歌手財部亮治，會在28日下午3時半登上創天綜合同人祭舞台。

不單單是實體偶像，日本超人氣虛擬偶像組合 VTuber hololive 領軍人物 FUWAMOCO，將會在28日首度來港，於動漫節主舞台與粉絲零距離互動。

活動時間



牧野由依：7月25日下午2時

茅原實里：7月26日26日下午4時15分

梶裕貴：7月27日下午3時半

財部亮治：7月28日下午3時半

FUWAMOCO：7月28日下午1時45分



日本超人氣虛擬偶像組合Vtuber hololive的領軍人物FUWAMOCO ，將於本月28日出席動漫節活動。(大會圖片)

港漫三巨匠演繹武俠經典

港漫界三大巨匠包鄭志傑、邱福龍及黃水斌亦聯手推出了「黃易三雄套裝」，分別是《覆雨翻雲》、《大劍師傳奇》及《雲夢城之謎》，三位漫畫家亦會親臨簽書會與讀者互動。

黃水斌稱是他第一本武俠漫畫，平時需花費一年時間創作一本漫畫，但與出版商約定兩個月完成《雲夢城之謎》，時間上有壓力。而邱福龍創作是較忠於原作，只相對上在故事開頭加入少許創作，「黃易是十分嚴謹的人，不喜歡別人改動他的東西。」