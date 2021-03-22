立會議員轟膠樽1毫回贈太兒戲　黃錦星：僅起步點　強調不會補貼

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-03-22 19:29

環保署正就「塑膠飲料容器生產者責任計劃」展開公眾諮詢，建議公眾交回用完的塑膠飲料容器後，提供每個0.1元 （一毫）回贈。多名立法會議員今日（22日）批評回贈金額太低，擔心影響計劃成效，更有議員斥一毫回贈「太兒戲」。環境局局長黃錦星回應指，政府對回贈費持開放態度，一毫只是起步點。 另外，新冠肺炎疫情下不少市民改購外賣，製造大量即棄塑膠餐具垃圾。黃錦星表示，當局計劃今年稍後時間推出有關即棄塑膠餐具的討論，以及進一步落實規範和替代。

入樽機8星期收40多萬樽

立法會環境事務委員會今日討論塑膠飲料容器生產者責任計劃的公眾諮詢，黃錦星在立法會會議上指出，「塑膠飲料容器生產者責任計劃」中建議設立回贈安排，以鼓勵大眾交回塑膠飲料容器；亦會於人流合適的公眾地方及政府設施設置共60部入樽機，並透過電子支付平台提供即時回贈，以鼓勵公眾交回使用完的膠樽。

環境保護署副署長（特別項目）陸嘉健指，當局目前正進行入樽機先導計劃，在商場、政府場地亦有擺放約40部入樽機，8星期已收40多萬樽，每部機平均每日收到400至500個膠樽。

黃錦星：新加坡收樽「一毫都無」

實政圓桌立法會議員田北辰批評政府建議的一毫回贈「太兒戲」，認為可將回贈定於五毫。民建聯葛珮帆同樣批評，回贈費一毫誘因太低，擔心影響成效。黃錦星指新加坡亦有推出類似計劃，回贈費定價「一毫都無」；而當局定為一毫只是起步點，會再聽取市民意見。惟他強調，國際做法是政府不會提供補貼。

葛珮帆又提出，按樽制以往一直行之有效，為何政府會認為回贈比按樽制更好？陸嘉健解釋，按樽制或會令市民「A商店買B商店按」，雖對市民沒有分別，但當局須與零售商研究配套安排，「要諗一諗現時系統，特別是中小型舖頭，咁嘅操作會唔會有困難」。

6個環保團體包括綠惜地球、綠色和平等，今日在立法會外向環境局請願。（綠惜地球提供）

當局諮詢文件中提出，如零售樓面面積多於200平方米的零售商，必須提供回樽及回贈服務。批發及零售界議員邵家輝則引述香港零售管理協會指反對計劃，並質疑租金昂貴，「騰空私人地方幫手回收合唔合理？」他又稱協會擔心會造成衞生問題。

另外，6個環保團體包括綠惜地球、綠色和平等，今日在立法會外向環境局請願。他們回收100個膠樽，並連同寫有「回贈一毫冇誘因，百個膠樽得十蚊」的瓶中信，促請政府改為採立國際間行之有限的按樽制；並提高按樽金額，同時把紙包飲品盒等塑膠飲料容器納入規管。