政府擬膠樽「回樽」每個回贈一毫子　環團倡增至五毫子增誘因

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-02-22 20:56

環保署今（22日）就「塑膠飲料容器生產者責任計劃」展開公眾諮詢，建議市民回收一個膠樽，可獲0.1元回贈，並向飲料供應商徵收循環再造費。以一個500毫升膠樽為例，徵費估計約為0.5元至0.65元。 有環團批評，回贈太低難吸引中產或以上階層參與，建議以每個膠樽0.5元為起點，相信可提升回收率至七成或以上。

環保署就「塑膠飲料容器生產者責任計劃」展開公眾諮詢，建議市民回收一個膠樽，可獲0.1元回贈。（資料圖片）

環團：5毫子一個樽回收率可升至七成

綠惜地球分析全球25個實施膠樽按樽制國家和城市的回收表現，發現平均回收率為73%，而各國訂定的按樽金額，由0.3港元至3.14港元不等，但諮詢文件則建議每個0.1港元，若不同意，則在問題中提供5仙、0.2元、0.3元及其他四個選項，團體認為未必能吸引中產或以上階層者積極參與，建議以每個膠樽0.5元為起點，相信可提升回收率至七成或以上。

「塑膠飲料容器生產者責任計劃」建議為市民每個回收的膠樽提供回贈，以鼓勵公眾交回用完的塑膠飲料容器。綠惜地球高級項目主任劉兆朗認為，應以「按樽」取代「回贈」，才能真正增加市民參與度；又認為向生產者徵費，鼓勵回收，但欠缺減量誘因，加上諮詢文件未定出回收目標，難以評估成效。

綠領行動亦認為，以回贈方式落實生產者責任制，雖能鼓勵消費者回收，但不能鼓勵減少購買塑膠包裝飲品，最終變成消費者獎賞制，建議採用「按金制」落實計劃，提醒消費者購買一次性包裝飲品後需履行回收責任。

綠惜地球分析全球25個實施膠樽按樽制國家和城市的回收表現，發現平均回收率為73%，而各國訂定的按樽金額，由0.3港元至3.14港元不等。（資料圖片 / 曾梓洋攝）

免「廢」暢飲倡回贈定於5仙

由飲品生產商及入口商、零售商、回收商和非政府組織組成的一次性飲品包裝工作小組免「廢」暢飲亦歡迎計劃。免「廢」暢飲主席司馬文認為，有助於2025年減少七至九成飲品膠樽廢物，但回贈應定於5仙，解釋指定價與原材料價格相近，可防止欺詐行為，也免卻購入先進而昂貴儀器防止投入不合規格的膠樽，同時可避免影響售價。

至於向飲料供應商徵收循環再造費，他認為定價太高，並以蘇格蘭為例，每個徵費0.2港元，估計政府認為回收系統只使用回樽機，但機器涉及高昂維修及人力物力成本，故認為徵費要降低，才能合乎成本效益運作。

香港太古可口可樂回覆指，將詳細研讀諮詢文件內容，重申單憑飲品業界或個別生產商的努力，將無法有效解決問題，必須透過制定全面政策及措施，確保各持份者在公平原則下共同承擔責任。而維他奶香港亦表示，認同飲品價值鏈中各持份者（包括涵蓋由飲品供應及分銷，以至飲用、回收及循環再用等）共同承擔責任，會再了解政府計劃詳情。