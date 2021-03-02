港大、環團研究指60%市民撐膠樽按樽　建議每樽收1元按金及5毫稅

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-03-02 19:21

環保署正就「塑膠飲料容器生產者責任計劃」展開公眾諮詢，建議公眾交回用完的塑膠飲料容器後，提供每個0.1元回贈。香港大學生態學及生物多樣性研究部團隊與環保協進會合作，就膠樽按樽制進行研究，結果顯示超過60%成受訪市民支持設立膠樽按樽制，亦有80%市民認為按金應為5毫或以上。 研究又指，長遠如只提供1毫回贈或未能吸引市民回收，建議每枝膠樽裝飲品收取1元作可退回按金，以及港幣5毫作不可退膠樽稅。

政府就「塑膠飲料容器生產者責任計劃」展開為期三個月的公眾諮詢，至5月21日止。（資料圖片 / 曾梓洋攝）

港大與環保協進會於2019年6月至2020年5月進行調查，包括分析市民一年的回收數據、訪問327名市民對膠樽按樽制的意見等。結果顯示，超過60%受訪市民認同設立膠樽按樽制，研究認為反映出一般市民對回收膠樽持正面的態度。80%市民認為按金應為5毫或以上，當中最多人認為應設為5毫，佔41%，而35%人支持設為1元。

研究又表示，本港現時約有300台回收機，但參照全港共有約2,000台飲品販賣機，認為約需設立至少2,000台回收機才有效回收膠樽。環保協進會預計如可達到建議回收機數量，每年可減少5,600萬個膠樽棄置到堆填區。

即每個膠樽須加價1.5元

研究建議，政府可收取1元作可退回按金，以及5毫作不可退膠樽處理費，即料每個膠樽須加價1.5元。參與研究的港大環境管理學碩士生林嘉瑜認為，現時政府未就進口飲品進行登記，如將按金訂得較高，擔憂有人會運外地的膠樽到港領取按金，因此建議政府登記所有進口飲品以助退回按金。

她又指，如回收膠樽僅的1毫回贈，恐未能吸引市民回收，建議政府實施登記進口飲品後，將按金定於1元；而5毫的不可退膠樽處理費則可減低市民購買膠樽飲品意欲。