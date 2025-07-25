動漫電玩節｜澳門客無懼經濟下行花萬元購心頭好：遊戲機唔可以慳

第26屆香港動漫電玩節今日（25日）開幕，至下周二（29日）在香港會議展覽中心舉行。現場多間商戶售賣限量版手辦、模型、卡牌遊戲、遊戲機等。有人專程請假從屯門到場選購心頭好，料花費逾千元，亦有人一日花費5千元，打算未來幾日繼續到場「血拼」。



首名入場的澳門旅客今早4時半由澳門出門，到場購買8,000多元的PS5主機，估計今天合共會花費約萬元。他指雖然港澳經濟下行影響消費意欲，但「（遊戲）機呢啲嘢唔可以慳」。



香港動漫電玩節2025今日（25日）開鑼，來自澳門的謝先生今日特意請假，4時半出門乘坐金巴來港，成為第一位進場人士，還表現「反智轉身」。（羅國輝攝）

香港動漫電玩節2025今日（25日）開鑼，10時開門一刻，大批入場人士急不及待衝入會場。（羅國輝攝）

香港動漫電玩節2025今日（25日）開鑼，10時開門一刻，大批入場人士急不及待衝入會場。（羅國輝攝）

澳門客首人進場購得PS5 稱買遊戲機不可慳

來自澳門的謝先生特意請假，4時半出門乘坐金巴來港，成為第一位進場人士。他本來不是排頭位，不過因為排第頭位的觀眾不想上鏡，謝先生臨時「頂上」延續「傳統」，進場時使出一招「反智轉身」，他更笑言之前上班時已與同事練習過。

謝先生購買了8,000多元的PS5主機一部，獲贈500元優惠券和手掣一部，表示成功購物十分開心。他今年是第二年來動漫展，打算花逾萬元購物，包括玩具，如寵物小精靈、萬代等產品。港澳近期經濟下行，謝先生指會影響消費意慾，「點都會有㗎啦，但係機呢啲嘢唔可以慳㗎嘛」。

第26屆香港動漫電玩節今日（25日）開鑼，來自澳門的謝先生今早4時半隻身一人從澳門出發，7點半到會展排隊，成功排第2位入場。（吳焜曜攝）

▼ 2025年7月25日 動漫電玩節開鑼 ▼



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敢先生購買了各限量400套的「幪面超人BLACK」和「影月」收藏，花費約3000元。（羅國輝攝）

有人日花5千元 料一連幾天捧場

敢先生已參觀動漫節10多年，是Hot Toys的忠實粉絲，購買了每日限量400套的「幪面超人BLACK」和「影月」收藏，花費約3,000元。他預計今天花費約5000元，又指未來幾天會繼續到場，「會繼續嚟嘅，一日都睇唔晒。」

許先生今早5時半已由屯門出發，暫時買了三盒高達模型，合共700逾元。（羅國輝攝）

許先生今早5時半已由屯門出發，是第5年參觀動漫展，「期待可以買到高達Card Game（卡牌遊戲），出面都幾貴吓」。他預計花費約千元，暫時買了3盒高達模型，約700多元。

同樣來自屯門的施先生特意請假來動漫展，買了4,000多元合共8件「手辦」。問及會否再買，「冇啦，攞唔到，我都想買但係攞唔到，𠵱家都要唞一唞」。

動漫電玩節由今日至29日（下周二）在灣仔香港會議展覽中心舉行，展覽面積比去年增加近一倍，共160家參展商及610位個人參展者，包括潮玩設計師及同人攤位。（羅國輝攝）

▼ 2025年7月25日 第26屆香港動漫電玩節首日 ▼



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第26屆香港動漫電玩節資訊

展期：7月25日（星期五）至7月28日（星期一）上午10時至晚上9時；

7月29日（星期二）上午10時至晚上8時（3號館每日上午11時開放）



地點：香港會議展覽中心展覽廳1號及3號



$20（小童門票）

$45（一般門票）

$150（動漫節年度紀念品門票-御守快線門票）

$300（3回特快入場券）

$200（CosParadise攝影師入場證）

$45（Cosplayer登記證）

