販毒案被告裁決前突潛逃　被充公60萬擔保金　今返港即上庭囚12年

涉販毒罪的男子，6年前在審訊的最後一天突棄保潛逃，原審法官除充公其現金及人事擔保共60萬元外，在被告缺席下繼續聆訊，結果陪審團裁定他罪成，法官並判被告入獄12年。該被告近日因在內地偷越邊境被捕並判囚。香港警方今(25日) 經相互通報機制，在深圳灣口岸從內地執法機關接走該名被告，下午即把他押到高等法院，法官黎婉姫下令他需即時起服該12年刑期。



被告涉攜帶藏冰毒的代被追捕

被告陳昌明，50歲，今沒有律師代表。被告於2018年7月2日於深水埗涉販運135克冰毒被捕。根據法官潘敏琦的判刑理據，被告事發時攜帶一個藏135克冰毒的袋時，遇上警員。他隨即快步離開，最終被捕，他當時把藏有冰毒的袋扔到斜坡。

被告陳昌明今早從內地交到警方手中，下午即被押上法庭判囚12年。（警方提供）

被告陳昌明今被交回香港警方，即被押到高等法院判囚12年。(黃浩謙攝)

法官引導陪審團當日潛逃

被告於2019年就販毒罪受審。他於同年7月15日，當時審理的法官潘敏琦引導陪審團期間，棄保潛逃。陪審團在被告缺席裁定他罪成，潘官亦即判他監禁12年。潘官並發出通緝令，和充公被告保釋金30萬元，和30萬元人事擔保。香港警方接獲通知被告已被捕，並於今晨從內地執法機關接收他，並把他帶上法庭。

被告原本有收入穩定的工作

被告於2013年因藏毒和抗拒在正當執行職務的警務人員罪，被判囚10個月。此外，他於2015年因賭博相關的控罪，被罰款500元。審訊時代表被告的大律師指，被告曾替地盤和工程公司工作，有穩定收入。他已婚，並育有三名子女。

案件編號：HCCC364/2018