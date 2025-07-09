阮民安涉超市偷花生可樂等提堂　未到庭應訊　法庭發出拘捕令

前藝人阮民安（Tommy）涉於上月18日，在土瓜灣一間超級市場盜取11件共約值140港元的食物及飲品，他其後被捕。阮被控以1項盗竊罪，案件今（9日）於九龍城裁判法院提堂，阮民安沒有到庭應訊，法庭就案件發出拘捕令。



藝人阮民安（Tommy）。（資料圖片）

阮民安（Tommy）曾與 林詠倫（Alan）和郁禮賢（Tim）組成的E-kids，被譽為「MK始祖」，代表作有《開始戀愛》。（網上圖片）

被告阮民安（45歲，無業）被控1項盜竊罪，指他於2025年6月18日，在香港九龍九龍城馬頭角道40號地下"惠康超級市場"偷竊兩支茶，三支可樂，一支水，兩包糖果，一桶薯片，一盒餅乾，一包花生，總值港幣一佰四十四元五角，而上述物品為"牛奶有限公司"的財產。

阮早前在網上就事件回應指，「放心，無穿無爛，琴晚早瞓仲瞓得都幾冧下」，他強調購物後「記得拎單，14蚊好，140蚊好，1400蚊都好！原來有起事上嚟，單係咁重要！」並上載一張有可樂、薯片的零食圖片。

案件編號：KCCC1721/2025