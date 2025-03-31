運輸工冒警騙少年4.8萬後潛逃十年 處理家人靈位回港被捕囚30月
撰文：陳曉欣
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運輸工人13年前在天水圍冒認警察，截查一名16歲中學男生，又插贓嫁禍指男生藏毒，並沒收其手機，又虛構事件向男生索掩口費、安家費及談判費等約4.8萬元，男生害怕不斷向同學借錢，終因同學的母親拒借而揭發事件。運輸工被捕後棄保潛逃逾十年，為家人處理靈位事宜回港時被捕。他早前認罪，今（31日）在區域法院判刑。暫委法官陳永豪指，被告利用事主入世未深的特質，一再向事主施壓，食髓知味、貪得無厭、卑劣得令人髮指，判囚30個月。
被告梁偉傑（59歲，運輸工人）承認9項欺詐罪及1項盜竊罪，案發於2012年至2013年，涉及詐騙47950元及盜竊一部價值2000元的手機。
訛稱黑社會及廉署介入欺騙16歲事主
法官陳永豪判刑指，被告以謊話連篇欺騙年僅16歲的事主，虛構嚴重指控，更訛稱有黑社會和廉政公署介入，可想而知事主收到多大驚嚇。法官批評，被告利用事主入世未深的特質，一再向事主施壓，斥被告食髓知味、貪得無厭、卑劣得令人髮指。
為親人靈位事宜回港
法官指，被告被捕後潛逃10年之久，聲稱其間從事裝修，直至去年才因親人靈位事宜回港，法官只給予25%認罪折扣，並以36至44個月作為起刑點。考慮到被告在內地時已成家立室，有機會已改過自新，酌情減刑3個月，最終判囚30個月。
案件編號：DCCC 726/2024
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