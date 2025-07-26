基孔肯雅熱│食環署召跨部門地區滅蚊專責小組會議　加強巡查滅蚊

基孔肯雅熱在全球多個國家和地區肆虐，食環署今（26日）表示，近日已採取多管齊下的措施以加強防控蚊患，包括在各分區召開「跨部門地區滅蚊專責小組」會議、在公共地方加強巡查，並呼籲市民加強防蚊滅蚊措施。食環署並會聯同衞生署與物業管理業界等持份者會面，㩦手加強滅蚊措施。



食環署人員派發宣傳單張，提醒市民採取措施防治蚊患。（食環署提供）

食環署人員派發宣傳單張，提醒市民採取措施防治蚊患。（食環署提供）

基孔肯雅熱是經蚊子傳播的疾病，​​因此，食環署正採取以下防控蚊患措施以保障市民健康：

．在各分區召開「跨部門地區滅蚊專責小組」會議。專責小組成員包括各相關部門和持分者，將根據最新的白紋伊蚊誘蚊器指數，對各區蚊患風險較高的地點採取具針對性和持久性的防蚊滅蚊行動；

．聯同房屋署及康文署等不同部門在公共地方、公共屋邨、公園等加強巡查，如發現蚊子滋生地，會即時採取行動，包括進行霧化處理以殺滅成蚊、清除積水及儲水容器、施用殺幼蟲劑（例如蚊沙）、增設蚊子陷阱等；

．加強巡查建築地盤及工地，以及私人住宅，對發現蚊子滋生的違規情況採取執法行動；

．通過向物業管理公司及組織發信及舉辦講座，向物業管理業界講解基孔肯雅熱的最新情況及防蚊資訊。此外，邀請房屋署及物業管理公司在屋邨及屋苑進行滅蚊運動，並鼓勵居民參與；

．聯同各區民政事務處，協助有蚊蟲滋生情況的地方如三無大廈進行防蚊滅蚊工作；

．持續加強公眾教育及宣傳，通過宣傳短片、海報及單張等途徑，提醒市民採取措施防治蚊患。此外，加強發布各區的白紋伊蚊誘蚊器指數，提高指數較高地區市民的防蚊意識。



基孔肯雅熱（Chikungunya Fever）：由蚊子傳播、2004年在肯尼雅疫情最為嚴重，近50萬人染病，及後數年於幾個國家零星爆發。(法新社)

食環署呼籲市民及早於家居及其他環境採取防蚊及滅蚊措施，包括：

．保持環境衞生，妥善棄置垃圾，特別是空罐和飯盒等容易積水的廢物應置於有蓋的垃圾桶內；

．每星期清洗花盆底碟及避免積水；

．每星期更換花瓶內的水及洗刷花瓶內壁；

．蓋好水桶、水盆等貯水容器；及

．檢查雨傘架、雨傘筒和冷氣機托盤，避免出現積水。



此外，食環署亦建議市民和物業管理公司，應經常保持溝渠暢通及填平凹陷的地面，以防積水，並每周最少一次以鹼性清潔劑擦洗溝渠和排水明渠，除去可能積聚的蚊卵。