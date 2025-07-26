利物浦對AC米蘭｜內地球迷會齊集啟德體育園　港球迷製橫幅悼祖達

上屆英超冠軍利物浦今晚（26日）將與意甲球隊AC米蘭在啟德體育園上演「香港足球盛會2025」賽事。下午近5時，一大批內地球迷會成員聚集在啟德主場館，高歌紀念早前車禍身亡的利物浦前鋒迪奧高祖達。有首次來港觀球賽的北京球迷表示，除了觀賽，亦會順道留港旅遊，料花約7,000元。有40年的本港球迷亦自製印上祖達肖像的橫幅以悼念他，「呢度屬於香港啟德場，喺呢度見證呢件事，我覺得係好開心，係可以懷念佢，呢個最重要。」



晚上6時，有大批球迷陸續進入啟德主場館，現場人山人海，不過未見混亂。(夏家朗攝）

晚上6時，有大批球迷陸續進入啟德主場館，現場人山人海，不過未見混亂。(夏家朗攝）

上屆英超冠軍利物浦今晚（26日）將與意甲球隊AC米蘭在啟德體育園上演「香港足球盛會2025」賽事。下午近5時，一大批內地球迷會成員聚集在啟德體藝館，展示各式紀念利物浦前鋒迪奧高祖達的橫額及其20號球衣，並高唱《祖達之歌》等曲近半小時，現場如雷貫耳，氣氛高漲。

晚上6時，有大批球迷陸續進入啟德主場館，現場人山人海，不過未見混亂。(夏家朗攝）

北京球迷趙先生表示非常開心，喜歡利物浦大概有12年，第一次來香港觀球賽，最喜歡阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister），現在「世界上最好的中場球員」。他帶了一個由利物浦官方北京球迷會成員所手繪並印刷上祖達肖像的海報以紀念他。他指，其所屬的球迷會有約1,000多人，有150人來港觀賽。

除了看球賽，他表示昨日到西貢麥理浩徑徒步，今早到香港故宮遊覽，明日則會到離島遊玩，留港共5日，計及球賽門票，合共消費7,000多元。

利物浦球迷為祖達意外身故感難過：喺最光輝時期遇到咁嘅事

內地來港工作半年、內地利物浦球迷會成員林先生表示，喜歡利物浦20多年，第一次在現場看到利物浦球星，心情很激動。他解釋，利物浦「永不獨行」、「永不言敗」的精神一直激勵著他在人生路上拼搏。他續指，期待「球員好好發揮，不要受傷就行了。」

今年約50歲、支持利物浦近40年的球迷陳先生，提及即將觀賽的心情卻哽咽難言，眼眶泛紅。他表示想起祖達早前因車禍離世而難過，「喺佢最光輝嘅時期遇到咁嘅事，作為一個香港球迷，好多謝佢。」

陳先生設計了一張展示祖達雙手比心的橫幅，讓其他球迷可以和他合影及悼念他。（洪芷菁攝）

球迷自製橫幅悼祖達：突然間一個咁高峰，幾個禮拜後完全唔同

他設計了一張展示祖達雙手比心的橫幅，讓其他球迷可以和他合影及悼念他，「呢度屬於香港啟德場，喺呢度見證呢件事，我覺得係好開心，啫係可以懷念佢，呢個最重要。」他稱，祖達是一個很值得受尊敬的球員，為人善良。例如在迪亞斯父親被綁架時，他對隊友的支持，「作為球迷，做一啲少少嘢，希望佢哋屋企人舒服啲。」

他形容祖達的離世對他是很大的打擊，「突然間一個咁高峰，過咗歐國聯……聯賽冠軍，結埋婚，幾個禮拜後可以完全唔同。」至於賽果，他認為不是最重要，而是聚集一起支持球隊是最開心的，「鍾意利物浦嘅人都知，其實十幾年前都好屎，隊波好差好差，人生就係咁，有陣時好差嘅時候，你都要支持你嘅屋企人，你嘅球會，佢哋係屬於你哋。」

晚上6時，有大批球迷陸續進入啟德主場館，現場人山人海，不過未見混亂。(夏家朗攝）

晚上6時，有大批球迷陸續進入啟德主場館，現場人山人海，不過未見混亂。(夏家朗攝）

晚上6時，有大批球迷陸續進入啟德主場館，現場人山人海，不過未見混亂。其間，有一名女子在場館大門外不適，有聖約翰救傷隊人員為她檢查情況。