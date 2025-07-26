利物浦對AC米蘭｜啟德官方店大排長龍　內地球迷專程搶購港版周邊

上屆英超冠軍利物浦今晚（26日）將與意甲球隊AC米蘭在啟德體育園上演「香港足球盛會2025」賽事。今日下午近3時，位於啟德零售館的利物浦官方商店外大排長龍，有不少球迷在觀賽前來掃貨。有內地球迷喜歡利物浦約20年，特地來選購具香港特色的周邊商品。



今日（26日）下午近3時，位於啟德零售館的利物浦官方商店外大排長龍，有不少球迷前來捧場，人龍一度延伸近40米。（洪芷菁攝）

今日（26日）下午近3時，位於啟德零售館的利物浦官方商店外大排長龍，有不少球迷在觀賽前來掃貨。（洪芷菁攝）

今日（26日）下午近3時，位於啟德零售館的利物浦官方商店外大排長龍，有不少球迷在觀賽前來掃貨。（洪芷菁攝）

上屆英超冠軍利物浦今晚（26日）將與意甲球隊AC米蘭在啟德體育園上演「香港足球盛會2025」賽事。今日下午近3時，位於啟德零售館的利物浦官方商店外大排長龍，有不少球迷前來捧場，人龍一度延伸近40米。

至下午近6時，等候進入旗艦店的球迷大排長龍，隊尾延伸至零售館外，長達100多米，甚至打起蛇餅。

今日（26日）下午近3時，位於啟德零售館的利物浦官方商店外大排長龍，有不少球迷在觀賽前來掃貨。（洪芷菁攝）

今日（26日）下午近3時，位於啟德零售館的利物浦官方商店外大排長龍，有不少球迷在觀賽前來掃貨。（洪芷菁攝）

上海球迷林先生表示，特地提前兩、三天來港，主要關注球隊的訓練。（洪芷菁攝）

來自廣州的潘女士和上海的林先生表示，今晚看球賽，心情很激動，他們支持利物浦至少有20年，從大學便開始關注謝拉特等球員。潘女士表示，在旗艦店買了一些具香港元素特色的周邊商品，包括環保袋、冰箱貼等，共花費大約兩百元。對於今晚的球賽，潘女士則指「期待贏，但友誼第一」。

廣州球迷潘女士表示，在旗艦店買了一些具香港元素特色的周邊商品，包括環保袋、冰箱貼等，共花費大約200元。（洪芷菁攝）

林先生就表示，欣賞球隊有堅持精神，「經常有逆轉，然後會拼搏到底。」他補充，特地提前兩三天來港，主要關注球隊的訓練。

張女士表示喜歡了球隊十多年，而同行的余先生則表示，喜歡了球隊三十年，而所有球員都很喜歡。

香港市民張女士對於球賽表示期待，很緊張興奮。張女士表示喜歡了球隊十多年，而同行的余先生則表示，喜歡了球隊三十年，對所有球員都很喜歡。他們更不約而同表示：「You’ll never walk alone（你永遠不會獨行）」

另外，他們在旗艦店購買了頸巾、環保袋、衣服，花費約600元。對於今晚球賽有何期待，張女士表示，「睇到利物浦已經好開心」。余先生就指：「最緊要唔好受傷」。