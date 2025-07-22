利物浦對AC米蘭7.26啟德上演　入場、交通懶人包＋紀念品店地址

香港足球盛會2025｜世界四大足球會利物浦、AC 米蘭、阿仙奴及熱刺將在在啟德體育園主場館上演表演賽！利物浦於昨日（21日）率先抵港，並將於24日晚上舉行賽前記者會。利物浦香港官方球迷亦為比賽率先造勢，並於尖東站推出官方主題店，即看內文了解！



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利物浦 vs AC米蘭7.26啟德上演

利物浦球隊日前率先抵港。（圖片來源：Liverpool FC@Facebook）

英超冠軍利物浦、亞軍阿仙奴、歐霸盃盟主熱刺，以及意甲傳統勁旅AC米蘭，將於7月26及31日，於啟德體育園主場館舉行的足球表演賽「香港足球盛會2025」獻技，利物浦 vs AC 米蘭的「渣打盃」將在7月26日舉行，阿仙奴 vs 熱刺則在7月31日舉行，各球會亦將於24及25日進行公開訓練。

香港足球盛會2025｜公開訓練環節日程

7月24日（17:00）：利物浦

7月25日（19:30）：AC米蘭（香港大球場）

7月29日（18:00）：熱刺

7月30日（18:00）：阿仙奴

香港足球盛會2025｜比賽日程

7月26日（19:30）：利物浦 vs AC米蘭

7月31日（19:30）：阿仙奴 vs 熱刺



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利物浦對AC米蘭｜交通安排

利物浦對AC米蘭｜港鐵／巴士／的士安排：

因應「香港足球盛會2025」舉行，運輸署將協調本地及跨境公共運輸服務營辦商於星期四起（24日）實施特別交通安排，警方會於啟德體育園（視乎實際交通及人潮情況）和香港大球場附近地區實施臨時封路及改道措施。

港鐵將按需要加密屯馬綫及港島綫的班次，專營巴士公司將於宋皇臺道上落客區提供共11條特別巴士路線分別前往港九新界各主要地區、機場、前往落馬洲（新田）公共運輸交匯處及港珠澳大橋香港口岸。

啟德主場館的士上落客區將開放予的士上落客。宋皇臺道上落客區在進場時段（下午4時至7時30分）只開放予的士落客，離場時段則暫停的士上落客。

利物浦對AC米蘭｜口岸過關交通安排：

啟德體育園將於離場時段安排經落馬洲／皇崗口岸、港珠澳大橋和深圳灣口岸跨境的巴士服務，觀眾如需返回內地，需要預先購票。

如經羅湖口岸過關，需趕及10時59分由宋皇臺站，以及11時01分由啟德站開出的列車，並於大圍站轉乘東鐵綫往羅湖站。

若使用落馬洲／皇崗口岸過關，則可乘搭東鐵綫往上水站轉乘九巴第276B或N73號線；或直接在宋皇臺道上落客區乘搭特別巴士第SP12號線往落馬洲（新田）公共運輸交匯處，轉乘落馬洲—皇崗過境穿梭巴士（皇巴）返回內地。

利物浦對AC米蘭｜入場安排＋違禁品一覽

觀眾需攜帶有效身份證件及包含二維碼電子通行證的門票，或/和VIP尊享票和/或VIP套票。任何被發現攜帶違禁物品的人可能會被禁止進入主場館。

違禁物品包括但不限於：

【1】塑料製品、玻璃製品、金屬罐或瓶子

【2】任何含有酒精飲料的物品

【3】任何球類

【4】任何模仿正規軍或警察制服及裝備的物品

【5】任何危險物品

【6】任何帶有歧視或政治色彩的展示物品

【7】任何噪音製造工具

【8】任何遙控飛行裝置或玩具

【9】任何其他經活動主辦方和主場館管理部門認定不適宜的物品

【10】任何旗幟、橫幅、彩旗、海報、傳單、小冊子以及各類宣傳、促銷、宣傳展示材料



利物浦對AC米蘭｜利物浦球隊7.21率先抵港 29人名單公開僅基艾沙缺席

英超球隊利物浦於7月21日率先抵港，將在訪港期間入住香港瑰麗酒店。是次利物浦訪港球隊一行29人精銳盡出，除了意大利籍翼鋒費達歷高基艾沙不在名單中，其餘主力如穆罕默德沙拿、路易斯迪亞斯、雲迪積克、艾利臣比加等，以及新加盟的德國國腳科利安華迪斯均在列。

利物浦球員今日（22日）在啟德體育園進行非公開練習：

利物浦｜訪港球員名單

門將：

艾利臣比加、馬馬達舒維利、彼斯、活文、米舒亞

後衛：

祖高美斯、華基爾雲迪積克、伊巴希馬干拿迪、森美卡斯、安德魯羅拔臣、干拿巴特利、謝利美費林邦、米路斯卻基斯

中場：

盧卡史提芬臣、遠藤航、蘇保斯拉爾、阿歷斯麥亞里士打、居迪斯鍾斯、哈維艾利洛、賴恩格雲貝治、泰拿摩頓、迪利尼約尼

前鋒：

路易斯迪亞斯、達雲紐尼斯、穆罕默德沙拿、加普、賓杜克、科利安華迪斯、恩古莫亞



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利物浦對AC米蘭｜尖沙咀設官方主題店 香港限定周邊$69起

利物浦香港官方球迷會為比賽率先造勢，於7月16日起於港鐵尖東站設立官方主題限定店，發售香港限定T恤、鎖匙扣、陶瓷杯等周邊，以及一系列國際版商品，包括英超冠軍賽利物浦紀念圍巾、球衣、CAP帽等，售價$69起。

利物浦香港官方球迷會紀念品店

地址：九龍港鐵尖東站車站商店12-14號舖位（近J出口 K11 MUSEA方向）



利物浦對AC米蘭｜嘉士伯賽前預熱4大活動 必打卡尖沙咀海旁裝置！

嘉士伯作為英超利物浦球會的長期合作夥伴超過30年，為紀念球會奪得今季英超冠軍，加上紅軍「伊斯坦堡奇」20周年，推出「嘉士伯利物浦奇20紀念罐」及「2025冠軍紀念罐」兩款特別版啤酒罐，極具收藏價值！

此外，由即日起至7月26日，嘉士伯將在尖沙咀梳士巴利道海旁設立「Walk of Fame」展覽，設置多個吸睛打卡裝置，包括印有「CHAMPIONS」字樣的嘉士伯聯乘利物浦燈箱、啤酒花打卡牆等。嘉士伯「大張保號」帆船亦將於同日啟航，帆身換上嘉士伯經典啤酒花圖案以及利物浦最為人熟悉的「利物鳥」標誌環繞維多利亞港航行！

適逢利物浦與AC米蘭即將在7月26日重演2005年歐冠決賽的經典對決，嘉士伯將在7月25日，於蘭桂坊擺滿嘉士伯及利物浦的裝飾，將街頭化身紅軍派對慶典，與各位球迷一同迎接這場世紀比賽！

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