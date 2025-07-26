英媒指去年7%被盜手機運往香港　觀塘成集散地　百萬部二手機待售

英國《每日郵報》周五（25日）報道，當地有不少被盜的手機，最終流入香港二手手機市場。報道引述英國一名地產經紀指，其手機被盜後，透過追蹤功能偵測到手機位於香港觀塘鴻圖道，該報記者及後到觀塘了解，發現大量待轉售的手機，估計涉及約百萬部，有部份疑為被盜的贓物；該記者又指職員被問及供應來源時，顯得相當謹慎。



《每日郵報》周五（25日）報道，英國不少被盜的手機，最終流入香港二手手機市場。（資料圖片）

報道指出，失竊手機通常會先經過英國境內倉庫，最終流入杜拜、香港和中國內地。蘇格蘭場形容，犯罪集團不再從事毒品交易，改為利誘英國青年搶奪數千部手機，並估計去年在首都被盜手機的「黑市價值」超過2000萬英鎊。

報道又指，去年倫敦有約8萬部智能手機被盜，其中約7%、即5,600部流入香港。早前一名41歲地產經紀在倫敦市中心上班途中，突被一名騎着電動單車的賊人搶走手上的iPhone 11手機，他及後透過追蹤功能，發現手機被偵測到位於香港觀塘鴻圖道42號；該大廈有約6間銷售二手手機的商舖。

《每日郵報》周五（25日）報道，英國不少被盜的手機，最終流入香港二手手機市場。（林若勤攝）

其後該報記者假扮欲購買大量二手手機的商人，及後獲接待員指示到其中一間少數早上已營業的商舖「永易通國際貿易有限公司」。記者表明希望購入能在英國使用的廉價手機，對方則稱缺貨，若下訂可運一批貨回英國。職員無透露供應商的情況，惟永易通回覆《每日郵報》查詢時，指出該批電話經合法途經獲取。

報道又指，鴻圖道1號的規模更甚，大廈樓高31層，設有130家商戶，其中至少三分之一是二手手機批發商，料涉及100萬部二手手機。不少英美網民發現手機被盜後，其定位停留在此處。

報道稱，二手手機交易屬於合法，蘋果公司及其他製造商亦利用二手市場處理客戶退貨，但當記者問及供應來源時，職員顯得謹慎，其中一名批發商聲稱從英國採購部份 iPhone，並展示一箱約30部手機。報道指，大廈內放有手機的紙箱通常標記「iCloud鎖定」和「解鎖」，或「有 ID」和「無 ID」。

有來自印度的商販向記者表示，每季都會到觀塘訂購數百部手機，然後在二手手機商舖轉售。報道又指，鴻圖道的商販多數來自深圳，其中中國商販表示，每周都會到此購買數千部手機，然後帶回國轉手。