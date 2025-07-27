內地客創五一後新高　料足球隊利物浦訪港及電玩動漫節帶動

來到暑假，內地遊客增多，昨日（26日）有18.9萬人次內地旅客入境香港，創下五一黃金周以來的單日新高。他們來港後去了哪裏？除了傳統景點外，大型活動亦是另一熱門。



有內地遊客認為這兩日的足球隊利物浦訪港及電玩動漫節，能吸引旅客南下。來自深圳的周小姐與家人一起到港旅遊，以遊覽傳統景點為主，大讚在港體驗良好，甚至連酷熱天氣對她來說也不是問題，「深圳更熱一點。」



今日尖沙咀星光大道有很多遊客及市民過一個熱焫焫周日。（洪戩昊攝）

今日尖沙咀星光大道有很多遊客及市民過一個熱焫焫周日。（洪戩昊攝）

今日尖沙咀星光大道有很多遊客及市民過一個熱焫焫周日。（洪戩昊攝）

深圳女遊客愛山頂 無懼酷熱天氣

今日的星光大道依舊有很多人，大部分是內地遊客，隨處也可聽到普通話交談聲音。

來自深圳的周小姐與家人一起到港旅遊。她來香港沒有特別目的，以遊覽傳統景點為主。當中最令她印象深刻的景點是山頂，因為可以一覽香港的景色。她大讚在港體驗良好，甚至連酷熱天氣對她來說也不是問題，「深圳更熱一點。」

周小姐大讚在港體驗良好。（洪戩昊攝）

深圳學生趁暑假到港一日遊

劉先生在深圳讀書，趁暑假到港一日遊。對於昨日入境數字創紀錄，他認為是因為有不少人南下到動漫節。但他因為去年去過動漫節，所以即使今次來港，他也沒有將動漫節納入旅行計劃。由於他來港經驗較多，所以他今次也沒有特別想到甚麼景點，只是在油尖旺一帶吃喝玩樂，預計使費1,000元內。

劉先生在油尖旺一帶吃喝玩樂，預計使費1,000元內。（洪戩昊攝）

廈門客為睇波首來港 稱香港有「很大陸式的感覺」

來自廈門的陳先生因為足球隊利物浦訪港而來港，他表示有很多內地球迷南下看比賽，相信因而刺激了入境數字。除了睇波外，首次來港的他亦順道到了一些傳統景點，例如星光大道。不過，被問及在港體驗時，他面有難色，之後表示：「很大陸式的感覺吧，只有一點不一樣。」