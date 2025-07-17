北上注意｜深圳高溫預警升級或持續2-3日　預計最高氣溫逾37℃

據深圳應急管理消息，今日（7月17日）10時05分，深圳將全市陸地高溫黃色預警信號升級為橙色，預計7月17日最高氣溫將升至37℃或以上，信號可能持續2到3天。



深圳市氣象台2025年07月17日10時05分將全市陸地高溫黃色預警信號升級為橙色，預計今日（7月17日），深圳中北部及人口密集區最高氣溫將升至37℃或以上，信號可能持續2-3天。

深圳市高溫黃色預警升級。（寶安日報）

據中央氣象台颱風公報，菲律賓以東洋面的熱帶低壓中心今日（7月17日）上午8時位於菲律賓馬尼拉偏東方約670公里的洋面上，中心附近最大風力有7級（15米/秒），中心最低氣壓為1000百帕。

熱帶低壓未來120小時路徑概率預報。（中央氣象台）

預計，該低壓將以每小時15~20公里的速度向西北方向移動，將於今天加強為第6號颱風，18日下午至傍晚擦過或登陸菲律賓呂宋島東北部，19日上午移入南海東北部海面，逐漸向廣東西部到海南島東部一帶沿海靠近，強度繼續加強，最強可達颱風級或強颱風級（13~14級，38~42米/秒）。