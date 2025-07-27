北上南下｜周六18.9萬內地客訪港　5.3以來最高　近40萬港人北上

暑假是港人外遊的旺季，亦是旅客來港的高峰期。入境處數據顯示昨日星期六（7月26日），有18.9萬人次內地旅客經各個口岸入境香港，是自五一黃金周期間的5月3日以來最高記錄，其中約16萬人次經多個香港連接深圳的陸路口岸來港。至於經陸路口岸北上的港人達39.7萬人次，較上星期多19%。



昨日星期六（7月26日），有18.9萬人次內地旅客經各個口岸入境香港，是自五一黃金周期間的5月3日以來最高記錄。（資料圖片/歐嘉樂攝）

周六內地客創5月3日以來周末新高

根據入境處數據，昨日有188,944人次內地訪客經各個口岸來港，較上星期六的149,670人次，按周升幅為26%。翻查資料，昨日內地訪客人次創5月3日，即五一黃金周以來的周末新高，5月3日有19.3萬人內地客來港。

入境處數據顯示，今個星期六（7月26日）港人北上人次達約39.7萬。（資料圖片/洪芷菁攝）

昨39.7萬人次港人北上

昨日經各個陸路口岸北上的港人達396,956人次，較上星期多約6.5萬人次。最多人經羅湖口岸出境，有123,123萬人次。其次為落馬洲口岸，有101,508人次。北上南下逆差達約20.8萬人次，較上星期的18.2萬升14%。