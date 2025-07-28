P牌督察看錯行人綠燈釀車禍罪成　求判緩刑　官斥嚴重下令還押

持P牌的休班男督察涉前年在旺角開車時，望錯行人過路綠燈以為是綠色交通燈，未有依照紅燈停車，並撞到一部的士，該的士滑行下輾轉撞到一名正在等車的女途人。該女途人被撞致右腿骨頭外露，門牙拋出，至今仍要以輪椅助行。男督察否認危駕，更辯稱當時因在思考案件而分神，法官今（28日）在區域法院指，男督察不是分心，而是頗嚴重沒有留意交通燈號，裁定他罪成。



辯方求情指被告以任警員為榮，想繼續以警員身份彌補過失，又指案情屬輕微，更有警司指被告屬可栽培的人，望可判緩刑，惟法官認為判囚無可避免，暫亦見不到可酌情判緩刑，把案押後至8月11日判刑，期間被告需還押。



東九龍總區特別職務隊督察姚新燊（朱永倫攝）

被告姚新燊被裁定危駕罪成。(資料圖片)

被告姚新燊當日在現場的情況。(資料圖片)

被告姚新燊（30 歲）被控一項「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」罪，指他於2023 年6月 5日在旺角彌敦道與旺角道交界，在道路上危險駕駛一輛私家車，引致馮姓女子嚴重傷害。他欲承認不小心駕駛，惟不被控方接納。

看清楚交通燈是駕駛者的基本準則

法官裁決時指，任何司機的基本責任，都是要看清楚交通燈，在綠燈下才可行駛，若紅燈便要停車，這是基本準則，對於被告般只有3個月駕駛經驗的司機，或是有30年駕駛經驗的司機，都是一樣。

司機不應因公或私務影響駕駛

被告自稱不熟路，駕駛時又在思考另一宗製毒案，故把綠色行人過路燈看成綠色交通燈，才會不小心衝紅燈。法官認為，若不熟悉路段，可以減速或停車，不應一邊開車，一邊找路。此外，任何司機也不應因公務或私務，影響其駕駛。

認為被告頗嚴重地沒留意交通燈

法官續指，該行人過路燈面向行人，和司機的角度成90度。涉案位置的四支交通燈，沒有指示牌遮擋。被告開車駕至涉案位置，期間交通燈亮著紅燈4、5秒，被告仍然看錯燈號，法官指被告不是分心或沒有為意，而是頗嚴重沒有留意交通燈。

法官指，被告的行為構成危險駕駛，而他撞到的士，令的士失控撞到涉案女途人，令她嚴重受傷，因此裁定被告罪成。

女途人被撞致右腿骨頭外露，門牙拋出，至今仍要以輪椅助行。(陳永武攝)

被撞的士車頭及車尾位置均損毀。(陳永武攝)

被撞的士車頭及車尾位置均損毀。(陳永武攝)

被告希望能以警員身份彌補過失

辯方求情時讀出多封求情信，其中被告親撰的求情信指，他於港大畢業後加入警隊，以此身份為榮。無論是2019年社會事件或疫情期間，他都堅守崗位。他指，警員不單是一份工作，亦是使命。被告形容本案撕裂其人生，他永遠無法原諒自己，對此感到自責。但仍希望法庭給予機會，讓他以警員身份，彌補過失。

溫警司指被告值得栽培

被告的直屬上司溫警司在求情信指，被告於2019年社會動盪時期加入警隊，冒著生命危險，堅守工作。被告是本來可以對社會作更多貢獻的警隊精英，或因本案斷送前程。被告過往的表現顯示，值得栽培，望法官可以給予被告一個機會。

辯方指案情輕微望判緩刑

辯方求情續指，被告並非故意衝紅燈，而是沒有足夠留意，在相同控罪中案情屬輕度，望法庭可考慮判處緩刑，甚至先替被告索取社會服務令報告。惟法官指，不認為判處社服令合適，現時看不到可以運用酌情權判緩刑。法官坦言，判被告監禁屬無可避免。

被告自辯時曾稱，他在同月2日，即撞車前3天，鑽石山荷里活廣場發生兇殺案，他在5日的較早時間，曾被派到現場協助，負責巡邏及維持秩序，他同時亦要負責調查一宗製毒案件。

案件編號：DCCC 63/2024