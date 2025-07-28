的士車隊CALL車實測｜四支車隊僅兩支成功　候車時間均超過20分鐘

運輸署今日（28日）再向四支的士車隊發出正式的士車隊牌照。《香港01》記者分途實測叫車，四支車隊僅兩支成功，分別是「Big Boss Taxi」及「JOIE樂行車隊」，惟候車時間均超過20分鐘；另外兩支車隊「Amigo」和「大黃蜂愛心車隊」均失敗，兩支車隊均指司機人手不足。



Big Boss Taxi：等車需27分鐘 較UberX平一成

記者下午3時43分在旺角朗豪坊透過BigBoss Taxi應用程式下單前往葵涌，由於地圖無法選擇朗豪坊上車，因而選擇了香港康得思酒店大堂作為定位，等約5分鐘後便有的士接單。記者另外告知司機於朗豪坊上車，司機從3.2公里外的西九香港故宮文化博物館出發，到康得思酒店後，再駛到朗豪坊讓記者上車，最終在4時10分成功上車，總等候時間約27分鐘。

預約中的介面。（BigBoss應用程式截圖）

司機從3.2公里外的西九香港故宮文化博物館出發，從下單起計，記者在朗豪坊等候約27分鐘方能上車。（BigBoss應用程式截圖）

從朗豪坊到《香港01》所在的葵涌永得利廣場約為8公里，車程共14分鐘。以應用程式叫車可選擇微信支付、香港及內地支付寶預付款，而在街上截車的顧客，則可在車上使用八達通、銀聯、微信支付、PayMe和支付寶付款。記者所坐的車輛是新車，乾淨整潔，車內冷氣充足，腿部位置寬敞，亦設有車廂錄影記錄車內情況。

車內冷氣充足，腿部位置寬敞，亦設有車廂錄影記錄車內情況。（吳焜曜攝）

價錢方面，BigBoss Taxi設有特惠專車、設充電及網絡服務的特大專車、設按摩椅的豪華專車，以及輪椅專車，價錢由92至233元不等。記者選擇最便宜的特惠專車，最終收費92.4元，較UberX同一行程折前車資的104.3元便宜一成。

記者選擇最便宜的特惠專車，最終收費92.4元。（BigBoss應用程式截圖）

UberX同一行程的折前車資是104.3元。（Uber應用程式截圖）

司機陳先生表示，他以前也是的士司機，自行租車駕駛，現在則是僱員形式，支取底薪及佣金，不用租車和負擔其他費用，他形容壓力較小，「壓力冇咁大囉」。其中一個令他轉為的士車隊司機的原因是穩定，「穩陣啲囉，有時你知生意嘅嘢，有時好有時唔好。」他指叫車的人不算太多，不過可以接「街客」，不會完全沒有生意。陳先生笑言自己也有熟客，他指曾有客人曾問他電話號碼，向他預約的士，「我嘅心態係有就做囉。」

Amigo：接單司機不足 App及WhatsApp叫車均失敗

另一名記者下午於朗豪坊透過Amigo應用程式叫車到葵涌。程式中有「Ordinary」、「Large」及「Wheelchair」三款車型，而「Ordinary」一直顯示「附近沒有可用車輛」。記者唯有選擇「Large」車型，價格約102元。

選擇「Ordinary」時一直顯示「附近沒有可用車輛」。（Amigo應用程式截圖）

記者唯有選擇「Large」車型，價格約102元。（Amigo應用程式截圖）

記者唯有選擇「Large」車型，價格約102元。（Amigo應用程式截圖）

下午3時43分，在選取完車型後，程式在顯示「正在尋求附近司機後」約一分鐘後彈回到首頁，僅能在「你的行程」中看見有「已」的藍色標示，其間只有司機名稱，但不能查看司機其他資料和車輛位置。

程式在顯示「正在尋求附近司機後」約一分鐘後彈回到首頁，僅能在「你的行程」中看見有「已」的藍色標示，其間只有司機名稱，但不能查看司機其他資料和車輛位置。（Amigo應用程式截圖）

直到下午3時48分時，「已」的藍色標示轉變成「不成功」的紅色標示。記者隨即再次嘗試，下午3時52分同樣顯示不成功。

直到下午3時48分時，「已」的藍色標示轉變成「不成功」的紅色標示。（Amigo應用程式截圖）

記者隨即再次嘗試，下午3時52分同樣顯示不成功。

記者致電客服了解情況，客服稱應用程式中接單司機不足，「張單落完之後就放住咗喺度，一段時間都冇司機接，自動就會取消咗。」客服於下午4時01分協助記者用whatsapp落單後，下午4時07分彈出「因為預約人數眾多，我哋暫時未能為客人配對到司機」的訊息。

記者在客服的幫助下，利用WhatsApp call車同樣失敗。

樂行：順利叫到車 惟等候近20分鐘才上車

記者其後轉用樂行應用程式叫車，車型選擇上有「輕便的士」、「多功能六座位的士」及「無障礙的士」。記者選擇「輕便的士」，使用迎新優惠「滿100減50」後價格為54元。記者於下午4時11分支付，等待約三分鐘後便有司機接單，下午4時半便上車。

記者選擇「輕便的士」，使用迎新優惠「滿100減50」後價格為54元。（樂行應用程式截圖）

預約中的介面。（樂行應用程式截圖）

記者於下午4時11分支付，等待約三分鐘後便有司機接單，下午4時半便上車。（樂行應用程式截圖）

車的外觀印有Joie Taxi，車頭則貼有「TEL 005」的士車隊牌照。車上除了在車門貼有Joie樂行應用程式的廣告，以及後排座位中間增設一部POS機之外，內部與一般的士並無異。司機過程中並未向乘客搭話，亦未有接聽中途來電。記者於下午4時43分下車，全程使用11分鐘。

記者於下午4時43分下車，全程使用11分鐘。（樂行應用程式截圖）

Joie樂行車隊的士車頭貼有TEL 005 的士車隊牌照。（陳穎欣攝）

Joie樂行車隊的士外觀貼有「Joie Taxi」的標誌。（陳穎欣攝）

車內後座中間設有POS機。（陳穎欣攝）

在記者追問下，司機余先生透露他今日是第四日開的士，之前他是巴士司機。他未有透露車隊具體人數，但他稱當中不乏從傳統模式轉投的士車隊的的士司機。余先生認為現時宣傳不足，相信未來大眾知道有應用程式call車後，單量會有所增加。而相比Uber，余先生笑言除了有工作服，「（樂行車隊）有training（培訓），亦有實戰課。」，稱不論是合約或兼職司機，都有九小時強制上堂要求，當中堂上內容包括車隊的服務準則要求。

大黃蜂：應用程式錯漏百出 暫時只做長途單

第三名記者在荔枝角永康街嘗試以大黃蜂應用程式call車往葵涌，但程式使用起來十分不便，除了預設語言是簡體中文外，輸入目的地也時不時出現沒反應、灰屏等問題。其後終成功輸入目的地，程式顯示參考車資是61.08元，當時UberX同一行程的折前車資是82.31元。

記者嘗試call車的位置。（洪戩昊攝）

應用程式預設語言是簡體中文。（大黃蜂應用程式截圖）

UberX同一行程的折前車資是82.31元。（Uber應用程式截圖）

可是，記者等了超過半小時，也沒有大黃蜂司機接單。而每6分鐘左右，應用程式便會自行刷新頁面，正等待司機接單的車程便會消失，需重新下單。記者其後致電客服詢問情況，對方回覆指應用程式運作首日太多人使用，故出現問題；而大黃蜂「冇辦法服務晒全香港嘅乘客」，暫時只做長途單。