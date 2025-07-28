的士車隊｜5支車隊全獲發正式牌照　「JOIE樂行」推$50乘車券吸客

【的士車隊／JOIE樂行／網約車】運輸署周一（28日）再向四支的士車隊發出正式的士車隊牌照，為期五年。所有車隊的士均須於車身前方及後方展示車隊的士識別牌，並於前方擋風玻璃展示車隊的士證明書。



除了早前的「星群的士」，新獲發車隊牌照的分別有「Big Boss Taxi」、「Amigo」、「大黃蜂愛心車隊」及「JOIE樂行車隊」，總共五支車隊即日起正式投入服務。其中，「JOIE樂行車隊」預計至七月底有250輛的士投入服務，而該車隊早前承諾車隊規模達800輛，運作初期會有480輛，如今車輛數目只達當初所指約一半。



運輸署周一（28日）向四支的士車隊發出正式的士車隊牌照，為期五年。（運輸署提供）

除了早前的「星群的士」，新獲發車隊牌照的分別有「Big Boss Taxi」、「Amigo」、「大黃蜂愛心車隊」及「JOIE樂行車隊」，總共五支車隊即日起正式投入服務。（運輸署提供）

五支獲選的的士車隊已正式投入服務。（運輸署網站截圖）

運輸署周一（28日）公布，再向四支的士車隊發出正式的士車隊牌照，為期五年。除了「星群的士SynCab」，新獲發的士車隊牌照的分別有「Big Boss Taxi」、「Amigo」、「大黃蜂愛心車隊」及「JOIE樂行車隊」。

運輸署稱，已批准所有車隊的士車身設計和標記，而為方便乘客識別，所有車隊的士均須於車身前方及後方展示車隊的士識別牌，並於前方擋風玻璃展示車隊的士證明書。

街頭截乘須按錶收費

車隊的士可就預定行程自訂車費，即在的士計程錶所示車費以外收取預約費用，或在行程開始前收取整筆車費，兩者均須預先與乘客協定。並視乎情況等，調整預定行程車費。

至於在街頭截乘的行程，則與一般的士一樣，須按同一現行收費表收費。

13個地點設約80個車隊的士停車處

此外，當局亦在機場、部份跨境口岸、高鐵香港西九龍站、部份機鐵站、啟德郵輪碼頭和香港迪士尼樂園等13個地點設置約80個車隊的士停車處，並加裝資訊牌。

《香港01》查看車隊網頁，大部分車隊的網約系統均提供中文繁簡、英文及阿拉伯文等語言；並支援八達通、微信支付、‬‭Alipay付款、信用卡及現金等付款方式。‬

五支獲選的的士車隊已正式投入服務，市民可下載的士車隊手機應用程式使用服務。



「JOIE樂行」早前稱運作初期有480輛的士 最新至月底只及一半

「JOIE樂行」表示，預計至7月底有250輛的士投入服務，當中包括超過30輛無障礙的士，車長均曾接受訓練。‬即日起亦會向每名用戶派發50元乘車優惠券，只需消費滿100元便可使用，優惠券有效期為一個月。「JOIE 樂行」早前承諾車隊規模達800輛，運作初期會有480輛，如今車輛數目只達當初所指約一半。

其中「JOIE樂行」即日起向每名用戶派發50元乘車券

「JOIE樂行」表示預計250輛的士將在今月底投入服務。（JOIE樂行提供）

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